Silvio Berlusconi a Valbonne al riparo dal coronavirus

Il Cavaliere è tornato in queste ore alla ribalta per la sua vita privata. Il Messaggero scrive che Silvio Berlusconi è partito “destinazione Valbonne, in Francia, a 35 km circa da Nizza”. Il leader di Forza Italia si trova nella proprietà della figlia Marina. “Il Cavaliere punta a riposarsi – scrive il quotidiano romano – e, soprattutto, a tenersi al riparo dal coronavirus. Raccontano in FI che a tutti coloro che sono con lui hanno ha chiesto di sottoporsi a controlli ad hoc”.

L’ex premier non è però in compagnia di Francesca Pascale. Al suo fianco, infatti, c’è Marta Fascina, deputata trentenne nata a Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) e residente a Portici, in Campania, dove è stata eletta nel proporzionale. Il Messaggero scrive che la Frascina è “una persona più discreta rispetto alla precedente compagna del Cavaliere, e proprio per questo motivo al momento sembrerebbe essere apprezzata dai figli dell’ex presidente del Consiglio, in particolare proprio dalla primogenita”. Laureata in Lettere e filosofia, addetto stampo e public relation specialist, prima di entrare in Parlamento ha lavorato nell’ufficio stampa del Milan.

A quanto scrive il giornale della Capitale “la Fascina al momento non ha alcun problema con l’inner circle dell’ex premier. E anche nei gruppi parlamentari di FI c’è chi tira un sospiro di sollievo perché la Pascale era invisa ai più: troppo autonoma, troppo distante”.