Roma. Musica insieme: incontri gratis per genitori e figli

Il centro famiglie “Nuovi Legami” (coop. sociale onlus “Obiettivo Uomo”), con il sostegno del Municipio, organizza due cicli di incontri di educazione musicale per genitori insieme ai loro bambini (da 0 a 18 mesi). Una serie di laboratori gratuiti all’insegna del contatto libero e giocoso col mondo dei suoni, ispirati alla Music Learning Theorie di Edwin E. Gordon.

Gli incontri sono in programma a marzo e a maggio a Villa Lazzaroni, nella sede del centro famiglie (palazzina Pino Roberto), i martedì mattina dalle 11 alle 12. Ogni ciclo è strutturato in quattro laboratori ed è raccomandata, per godere appieno dell’esperienza e coglierne i frutti, la costante partecipazione. Occorre prenotare e lo si può fare per un solo ciclo (o marzo o maggio). Tutti gli elementi (date, contatti…) nella locandina.