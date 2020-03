EDACE: in scena il 21 marzo lo spettacolo di Erica Filocamo al Teatro Primo

Villa San Giovanni – Il scena il 21 marzo prossimo al teatro Primo di Villa San Giovanni (Rc) Edace, lo spettacolo che nasce dalle musiche della cantattrice Erica Filocamo e dai testi di Domenico Loddo, per la regia teatrale di Christian Parisi, è esattamente questo: un continuo gioco di specchi che incanta e lascia fino alla fine il dubbio su chi sia la protagonista, Edace, e su chi siamo noi stessi.

Parole e musica, emozioni e sentimenti che si inseguono su un palco a caccia di altri “io”, di altri “noi” che emergono improvvisamente da dietro la curva di un ricordo o da un’evoluzione inattesa del nostro essere.

Chi è Edace? Chi è la protagonista dell’album e dello spettacolo teatrale della cantattrice Erica Filocamo?

Edace è, come lei stessa dice in un passaggio del testo di Domenico Loddo, naufraga del tempo, come tutti, ma con i polmoni che cercano ancora la feroce meraviglia dell’esistenza.

EDACE andrà in scena al Teatro Primo di Villa San Giovanni il prossimo 21 marzo.

Info: https://www.facebook.com/cantautriceEricaFilocamo/