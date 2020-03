Coronavirus, annullate le iniziative del Comune di Pisa per il Capodanno Pisano

Il calendario delle iniziative per il Capodanno Pisano in programma per il tradizionale appuntamento del 25 marzo è stato annullato in ottemperanza del Decreto del Presidente del Consiglio del 4 marzo. Ad annunciarlo l’assessore alle Tradizioni Storiche Filippo Bedini.

“Ci adeguiamo alle disposizioni governative, pertanto sia tutte le iniziative organizzate direttamente dal Comune di Pisa che quelle delle altre Associazioni non potranno vedere il loro svolgimento. Il mio rammarico per questo annullamento per cause di forza maggiore si accompagna al ringraziamento verso tutte le Associazioni e le persone che si erano impegnate per proporre iniziative, idee, eventi per festeggiare degnamente questa edizione del Capodanno Pisano. Restiamo in attesa di capire meglio dalla Curia, con cui sono in contatto, le disposizioni per quanto riguarda lo svolgimento della celebrazione in Cattedrale: nel caso fosse possibile valuteremo la possibilità di far presenziare una piccola delegazione dal Comune per assistere alla cerimonia del raggio di sole”.

“Alcuni eventi non saranno annullati ma solo posticipati – conclude Bedini – fra i quali la Giornata in Stile Pisano, che lo scorso anno si è tenuta al Giardino Scotto richiamando molte famiglie pisane. Sceglieremo le nuove date nelle prossime settimane e la comunicheremo per tempo alla cittadinanza”.