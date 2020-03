Roma. +Ricicli +Viaggi boom di bottiglie riciclate: Atac allarga l’iniziativa

Sono due milioni e ottocentomila le bottiglie di Pet riciclate in sette mesi con +Ricicli +Viaggi, il progetto Atac che consente, usando app dedicate, di vedersi assegnato un bonus di 5 centesimi – da spendere in biglietti a abbonamenti – per ogni bottiglia conferita agli appositi compattatori installati nelle stazioni della metropolitana (vedi nostra notizia). Finora sono stati erogati due milioni 800mila bonus.

Dato il considerevole successo, Atac ha deciso di anticipare i tempi e allargare l’iniziativa (finora sperimentale) ad altre stazioni metro, con un nuovo tipo di compattatore più capiente e con nuove regole che evitino lunghe code ai cittadini per lasciare una bottiglia. Finora le bottiglie in Pet si potevano portare a Cipro Metro A, Piramide Metro B e San Giovanni Metro C. A queste stazioni si aggiungono ora Malatesta Metro C e Anagnina Metro A. Entro fine febbraio i compattatori saranno anche a Laurentina e Basilica San Paolo (Metro B), entro il 10 marzo a Termini.

Nuove macchine e nuove regole. Il notevole gradimento, spiega Atac, ha generato lunghe file per i cittadini in attesa di conferire le bottiglie. Per velocizzare l’operazione verranno installate, grazie al partner Coripet (Consorzio per il Riciclo del Pet), nuove macchine più capienti (da 400 a 1800 pezzi per macchina) e veloci in tutte le otto stazioni. Entro il 10 marzo verranno mandate in pensione le vecchie compattatrici. Al tempo stesso è stata fissato un limite giornaliero: ogni utente potrà portare fino a un massimo di 30 bottiglie al giorno – tetto massimo di quanto effettivamente conferito finora nel 90% dei casi – e le bottiglie oltre la trentesima non genereranno il bonus.

Si allarga pure la piattaforma virtuale: le app passano da due (MyCicero e TabNet) a tre con l’ingresso di TicketAppy. Più ampie, dunque, le possibilità per i viaggiatori di cumulare punti senza limite e scontarli sul costo dei titoli di viaggio tramite B+, il sistema Atac online per comperare biglietti e abbonamenti. Il bonus scatta cinque minuti dopo la consegna delle bottiglie in stazione. Interessante il risvolto ecologico, con la creazione di un sistema di riciclo chiuso e puntuale: grazie a Coripet tutte le bottiglie raccolte rinascono come nuove bottiglie. Roma – commenta il Campidoglio – sta facendo scuola con un’iniziativa che combina innovazione e semplicità. Presto altre città si doteranno di sistemi simili per il riciclo delle bottigliette, nella scia del successo ottenuto nella Capitale.