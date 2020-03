Verso Catania-Vibonese

Al termine della seduta di rifinitura, l’allenatore del Catania Cristiano Lucarelli ha convocato 24 giocatori per la sfida alla Vibonese, in programma oggi alle 15.30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la ventinovesima giornata del girone C del campionato Serie C 2019/20.

Squalificato Calapai, non recuperano in tempo Barisic, Curiale, Dall’Oglio, Noce e Marchese, febbricitante. Lieve indisposizione per Furlan.