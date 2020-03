Milano no slot: Ti Ascolta, la linea dedicata

Milano no slot – Ti Ascolta è la linea telefonica del ComuneMilano dedicata ai giocatori d’azzardo patologici, a cui si sono rivolte 223 persone nel solo secondo semestre del 2019. L’helpline, riservata gratuita e anonima, risponde al numero 3351251774, anche su whatsapp.

Si occupa, da anni, di dare sostegno psico-educativo a chi ha sviluppato una dipendenza nei confronti del gioco o accompagnare nell’accesso ai servizi di cura. Per supportare le famiglie dei giocatori è attivo, inoltre, lo sportello Milano No slot – Accoglie e orienta, attraverso cui è possibile fissare appuntamenti per avere assistenza economica/legale o consulenza psicologica.

Fondamentale anche il lavoro sul territorio della Polizia Locale che interviene puntualmente contro chi viola le normative sul gioco d’azzardo. Nel 2019 sono stati 1.665 i controlli e 409 i verbali agli esercizi non in regola a Milano.