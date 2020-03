Sempre più ticinesi si rivolgono ai cartomanti: ecco cosa chiedono

Svizzera e Italia sono accomunante da legami storici, culturali, di durata millenaria. In particolare le zona dove si parla la lingua italiana hanno vivono in simbiosi. Il canton Ticino è per molti versi similare all’Italia. Tra i fattori che accomunano gli abitanti della Svizzera italiana al BelPaese c’è anche l’interesse verso la cartomanzia. Sebbene il tema cartomanzia Ticino, sia piuttosto divisivo, coloro che si affidano alla lettura dei tarocchi in Svizzera sono in numero crescente.

Chi si affida alla lettura di carte e tarocchi è dell’idea che la cartomanzia sia un dono che solo poche persone hanno, un mezzo in grado di congiungere il passato e il presente al futuro mediante le carte. La lettura dei tarocchi, eseguite dai cartomanti, prospettano risposte a chi si pone delle domande fondamentali per la propria esistenza.

Chi segue la tematica della cartomanzia in Ticino ha fiducia nella secolare arte divinatoria riconoscendo negli opertatori la capacità di interpretare i simboli delle carte. I consultanti chiedono in particolare consulti per risolvere dubbi su tematiche come lavoro, amore e fortuna.

In Ticino come in tutta la Svizzera e l’Italia si è diffusa considerevolmente la cartomanzia telefonica. La lettura dei tarocchi, delle sibille o degli oracoli, avviene mediante un consulto telefonico. Dai cartomanti arrivano risposte sugli interrogativi del proprio futuro. Il consulto di cartomanzia telefonico è molto apprezzato perché tutela la privacy senza dovere rinunciare ad instaurare un legame con il cartomante sensitivo.

La cartomanzia telefonica ed online, la lettura delle carte al telefono sono accessibile da qualsiasi luogo, non solo quindi dal Ticino ma da tutta la Svizzera e dall’Italia. Basta disporre di un telefono fisso o un cellulare e di una connessione ad internet. La lettura dei tarocchi telefonicamente consente alle persone più riservate di superare pudore e limiti personali. Rispetto alla cartomanzia online, la lettura delle carte al telefono è immediata.

I cartomanti telefonici in Ticino vengono stimati per la loro esperienza e capacità non soltanto di lettura dei tarocchi ma anche e soprattutto di consigliare, di essere vicino al consultante. I professionisti di questo settore si interessano di questioni d’amore, di tensioni in famiglia, di dubbi di coppia o in altri aspetti della sfera intima e privata della persona che si rivolge per un consulto. La cartomanzia ticinese è attiva per trovare delle risposte ai tanti dubbi dell’uomo. E’ importante sempre fare appello alla propria capacità critica e riflessiva personale. Un consiglio non è mai un obbligo ma può piuttosto offrire uno spunto di riflessione per comprendere il perché di una problematica e trovare una soluzione.