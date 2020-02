Caso di Coronavirus ad Alassio: è una turista di Castiglione D’Adda

Si registra il primo caso positivo di coronavirus in Liguria. La contagiata è una sessantenne. Lo conferma Regione Liguria.

Il contagiato è una turista lombarda di Castiglione D’Adda. La donna è attualmente ospite in un albergo di Alassio. Era arrivata giorni addietro con un gruppo da Codogno, nel Lodigiano.

“La paziente – fa sapere Regione Liguria via twitter – si trova ricoverata all’Ospedale San Martino in isolamento nel reparto di malattie infettive. Le sue condizioni sono buone e si rimane in attesa della conferma definitiva dello Spallanzani”.