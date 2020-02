Poggio a Caiano. Sub di 65 anni muore nelle acque di Livorno

Tragedia a Livorno, dove una donna sub di 65 anni, abitante in città ma originaria di Poggio a Caiano (Prato) è morta dopo un’immersione a Calafuria, costa sud della città in località Sassoscritto. La donna avrebbe avuto un malore e ha perso i sensi in acqua.

Sono stati tempestivi i soccorsi dei compagni di immersione, ma per la sessantenne non c’è stato niente da fare. A intervenire è stata la Capitaneria di Porto, che ha trasportato la donna fino al moletto di Antignano, dove ad attendere c’era un’ambulanza della Misericordia di Antignano.

Ogni tentativo di rianimazione è stato vano. In base ad una prima ricostruzione della Capitaneria, la sub si è sentita male al termine di un’immersione di gruppo, poco prima di risalire a bordo di un’imbarcazione di un diving.