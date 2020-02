La Roma batte 4-0 il Lecce all’Olimpico e consolida il quinto posto in campionato

La Roma di Fonseca torna a vincere in casa in Serie A. I giallorossi battono 4-0 il Lecce all’Olimpico e consolidano così il quinto posto in campionato.

Il vantaggio della Roma porta la forma di Under. Al 13′ lucido a sfruttare un assist di Mkhitaryan che al 37′ mette la propria firma sul tabellino. Nel secondo tempo Roma a valanda. Prima Dzeko (70′) sul filo del fuorigioco e poi Kolarov (80′) con un’incursione da sinistra calano il poker per tre punti importanti. Per il Lecce palo di Lapadula.

Dopo tre sconfitte consecutive in campionato per la Roma contava solo la vittoria arrivata, netta contro il Lecce. La notizia più importante per Paulo Fonseca è l’avere mantenuto la porta inviolata. E’ la prima volta in campionato nel 2020, la seconda consecutiva considerando l’Europa League. La Roma ha vinto e convinto, tecnicamente e come atteggiamento fin dal primo minuto, costringendo il Lecce di Liverani, sempre propositivo, a mettere in luce tutti i limiti che con il gioco, spesso, ha saputo mascherare.