Aosta. Attivato il numero verde per informazioni sul coronavirus

La Regione autonoma Valle d’Aosta, per il tramite della Protezione civile regionale e dell’USL della Valle d’Aosta, nell’ambito dell’azione di prevenzione e di intervento per gestire sul territorio regionale l’emergenza Coronavirus, ha istituito un NUMERO VERDE dal quale ottenere informazioni NON SANITARIE sulle procedure in atto e sui comportamenti da tenere.

NUMERO VERDE

800.122.121

Attivo dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 18

I cittadini che manifestano sintomi influenzali o problemi respiratori devono invece contattare il numero 112 e il 1500 messo a disposizione dal Ministero della Salute. In caso di possibile esposizione al Coronavirus, sarà attivato il personale sanitario per il prelievo di un tampone nasale e faringeo, funzionale alla diagnosi.

Si ricorda che tutti i soggetti che negli ultimi 14 giorni sono stati nelle aree a rischio per infezione da Coronavirus non devono recarsi al Pronto Soccorso nel caso in cui si sospetti di avere contratto l’infezione, ma contattare il 112 per avviare una sorveglianza attiva (monitoraggio da parte dei medici del territorio a domicilio).