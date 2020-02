In Italia i Procol Harum live a Novara, Brescia e Padova

In arrivo in Italia i Procol Harum, una delle band leggendarie del panorama internazionale, che dopo il 50th Anniversary European Tour ed un album – “Novum” – nel 2017, continua ad esibirsi dal vivo in occasioni selezionate. Nel 2020 sono programmate una quindicina di date in Europa – tre a Londra, altre in Nord Europa e i tre concerti in Italia a marzo: occasioni imperdibili di assistere a live di grande qualità, dove a far da padrona è l’intensa capacità interpretativa di Gary Brooker e dei suoi musicisti. La band sarà a Fontaneto D’Agogna (NO) (Phenomenon) sabato 7 marzo, a Brescia (Gran Teatro Morato) domenica 8 marzo e a Padova (Gran Teatro Geox) martedì 10 marzo.

Il tour italiano rappresenta un’opportunità unica per ascoltare dal vivo la band britannica, che ha contribuito a definire il rock progressivo senza smarrire le proprie radici blues e soul, e che vanta un repertorio di brani memorabili, come Homburg, Conquistador, Pandora’s Box, As strong as Samson, A Salty Dog, A Whiter Shade of Pale (melodie divenute celebri nel nostro Paese anche nelle loro versioni italiane). Il tour sarà preceduto, a Londra, da un evento speciale: un concerto di raccolta fondi che vede coinvolto Gary Brooker come direttore musicale – a testimonianza, ancora una volta, del rilievo dell’artista nel panorama musicale internazionale. L’evento londinese include artisti del calibro di Eric Clapton, Tom Jones, Paul Jones, Rick Wakeman, Cat Stevens/Yusuf Islam, Mike Rutherford, Bonnie Tyler, Paul Young e Zucchero, chiamati, insieme ad altri, da Brooker in qualità di direttore musicale: alcuni di questi hanno lavorato con la band in passato (anche Zucchero fece una memorabile versione di A Salty Dog) o ne hanno apprezzato la musica immortale.

“It would be great to get some big names that have been prominent, over the last fifty years even, and were still able to deliver that level of performance”. Le parole di Brooker – riferite ai colleghi per l’evento londinese – ci offrono anche un involontario ritratto dei Procol Harum oggi: una band che unisce la storia del rock con successi indimenticabili e un livello di performance dal vivo straordinario. Si tratta di grandi della musica, che suonano le loro hit dal vivo in modo memorabile.

I Procol Harum si formano nel 1967 dal sodalizio tra Gary Brooker, e dell’amico Keith Reid (spesso definito il Mogol della musica leggera inglese). Nasceva uno dei più grandi gruppi rock di tutti i tempi, uno dei primissimi gruppi progressive inglesi, che, nell’anno del debutto, sbancava letteralmente il mercato discografico internazionale con A whiter shade of pale, uno dei singoli più venduti al mondo (ben 10 milioni di copie) ed una delle canzoni più riconoscibili e suonate di sempre. I Procol Harum hanno regalato al pubblico una corposa discografia con molti brani celebri dal primo omonimo del 1967 sino all’ultimo “Novum” (Eagle Records / Universal). L’attuale line up, nata negli anni 90 e guidata sempre dall’incontrastato leader Gary Brooker (voce e piano), include Matt Pegg al basso (Jethro Tull, Ian Brown), Geoff Dunn alla batteria (Jimmy Page, Dave Stewart, Van Morrison), Geoff Whitehorn alla chitarra (Roger Chapman, Paul Rodgers, Roger Daltrey) e Josh Phillips alle tastiere (Brian May, Lionel Ritchie, Pete Townshend e Midge Ure).