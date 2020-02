Coronavirus a Torino: contagiato un uomo di 40 anni

Il punto sulla situazione del coronavirus in Lombardia è stato fatto sabato pomeriggio dall’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera. Il politico conferma che “l’area del basso lodigiano è centro di un focolaio. Possiamo dirlo in maniera abbastanza certa, tutte le situazioni di positività hanno o hanno avuto contatti nei giorni 18 e 19 con il pronto soccorso e l’ospedale di Codogno”.

Il Governatore lombardo Fontana ha poi dato conto della situazione complessiva. Si contano 39 contagiati in Lombardia, 11 contagiati in Veneto più la cinese a Roma e una caso accertato nel pomeriggio a Torino, perciò 52 in totale.

Il primo malato di nuovo coronavirus nel capoluogo piemontese è un uomo di 40 anni. Il contagiato ha avuto contatti con i casi in Lombardia. Il test è stato eseguito all’ospedale Amedeo di Savoia, il centro di riferimento regionale.