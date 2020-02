Il Carnevale dei Bambini a Calvi dell’Umbria: un pomeriggio di festa in piazza

CALVI DELL’UMBRIA: LA SEZIONE LOCALE AVIS ORGANIZZA IL CARNEVALE DEI BAMBINI

L’evento si svolgerà sabato 22 febbraio dalle 14.30 alle 18 in piazza Mazzini

CALVI DELL’UMBRIA – Sabato 22 febbraio, nell’ambito delle festività carnascialesche, si svolgerà a Calvi dell’Umbria (Terni) in piazza Mazzini dalle 14.30 alle 18.00, il Carnevale dei Bambini. La festa è organizzata dalla sezione comunale AVIS “ Livio Leonardo” . Tante le attività in programma per il divertimento dei più piccoli: baby dance, spettacolo di marionette, il trucca bimbi, i giochi gonfiabili, vari giochi popolari, la divertente caccia al tesoro con regali per tutti i bambini presenti ed infine tanti palloncini colorati. Piazza Mazzini sarà quindi la location che ospiterà le piccole maschere per trascorrere un pomeriggio di festa festeggiando il carnevale calvese 2020.