Coronavirus in Lombardia: Salvini chiede di blindare le frontiere

Matteo Salvini non da “colpe”, ma sottolinea che “è fondamentale che chiunque entri in Italia, con qualunque mezzo di trasporto, venga controllato”. Dall’Emilia Romagna, Matteo Salvini ha commentato i tre casi di contagio da coronavirus in Lombardia. “Se qualcuno viene da certe zone, che venga isolato per 15 giorni, come fanno negli altri paesi”, ha aggiunto il leader della Lega.

Il problema principale sarebbe “che erano in giro da giorni, giorni e giorni, in Lombardia e non solo”. “La situazione è preoccupante” ha aggiunto il leader leghista.

Il leader del Carroccio ha ribadito il concetto con una diretta su Facebook, incentrata sull’aumento dei casi di Covid-19, passati a 16. “I contagi aumentano, pare che i soggetti abbiano girato 15 giorni. Pretendo dal governo il controllo di chi è entrato e uscito. Ora bisogna blindare i confini”, ha dichiarato. In questo momento “tutto passa in seconda fila, i litigi perenni tra Conte, Renzi e M5S. Ora basta, è un momento di emergenza nazionale, basta politica”.