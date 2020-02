Successo e grandi sorprese al Carnevale di Civita Castellana

CIVITA CASTELLANA – La prima delle tre giornate del Carnevale civitonico 2020 si è svolta all’insegna del divertimento, con tante sorprese e fantasmagoriche novità. Magnifici i quattro carri allegorici e i simpatici e colorati gruppi mascherati che hanno entusiasmato il pubblico. In tutto 18 temi, per un totale di circa 3000 maschere. La storica banda folkloristica “La Rustica” ha preceduto, come da tradizione, l’intero corteo. Era presente anche il Prefetto di Viterbo Giovanni Bruno, accompagnato dal sindaco Franco Caprioli.

Soddisfatta l’assessore allo Spettacolo di Civita Castellana, Angela Consoli: “Le novità di questo Carnevale sono varie: la Commissione organizzata dal Comune è aumentata da tre a sette componenti ed inoltre molti volontari ci hanno aiutato nel ‘semplice’ controllo segnalandoci eventuali disguidi. Il nuovo Piano di sicurezza è stato realizzato da un ingegnere specializzato nell’organizzazione di grandi eventi di spettacolo. Abbiamo impostato una tabella di marcia che ci ha consentito di giungere in piazza Matteotti con un’ora e un quarto di anticipo rispetto alle tempistiche degli anni precedenti. I costumi e gli sgargianti travestimenti che hanno accompagnato i carri, hanno fatto il resto, suscitando ammirazione e divertimento. Da dire inoltre, che gli assessori e i consiglieri sono stati tutti presenti sul campo per seguire e controllare direttamente lo svolgimento della sfilata. Inoltre quest’anno il carnevale è stato valorizzato da un evento speciale: la presentazione del libro ‘La città che balla. Storia del carnevale civitonico’. Penso che nell’insieme si possa sempre migliorare – conclude – . Siamo felici della partecipazione e del gradimento, come testimoniato dal pubblico, dai turisti e dai partecipanti ai gruppi mascherati”.

Un’ inaspettata, lietissima nota da sottolineare, è stata la presenza del Maestro Luigi Lopez, prestigioso compositore, autore di indimenticabili successi, venuto appositamente a Civita Castellana per assistere alla sfilata. La sua visita è stata motivata, come lui stesso ha dichiarato, per la presenza di un carro dedicato a “La nevicata del ’56”, un suo famoso brano portato al successo da Mia Martini. “Quando ho appreso di un carro ispirato proprio alla copiosa nevicata di quell’anno e dell’inatteso, graditissimo omaggio alla mia canzone, ho voluto assistere per la prima volta a questo meraviglioso carnevale. Ho potuto così salutare, conoscere personalmente e ringraziare, tutti i componenti del gruppo Biffe, per l’idea e per la realizzazione”.

In merito alla prestigiosa presenza del maestro Lopez , il portavoce del gruppo Biffe, Massimiliano Meschini ha affermato: “Non mi aspettavo che l’autore, Luigi Lopez, ci venisse a trovare: la sua presenza ci ha resi tutti molto felici! Il titolo del carro è nato per una sorta di combinazione fra il famoso brano e la storica nevicata del 1956 e per la sua creazione ci siamo ispirati proprio a quella copiosa nevicata. I costumi stessi rappresentano bianche palle di neve mentre il carro è un paesaggio innevato con al centro la regina delle nevi. Abbiamo deciso di intitolare il nostro carro come la canzone del maestro Lopez, “La nevicata del ’56”, perché è un brano che personalmente amo tantissimo. Il tema, l’idea stessa del carro sono stati una sorta di scommessa poiché tutto quel bianco, fra i costumi colorati di carnevale, forse, non si era mai visto”. Da molti anni la stoffa delle maschere del gruppo viene creata su ordinazione e fatta realizzare addirittura in Sicilia, cosa che ancora una volta conferma l’impegno e la fantasia di questo gruppo che non manca mai di stupire ad ogni edizione del carnevale, con i suoi carri ispirati a temi sempre sorprendenti, originalissimi e molto ricercati”.

Da non perdere, i prossimi appuntamenti con il Carnevale di Civita Castellana (in provincia di Viterbo): domenica 23 febbraio e martedì 25 febbraio.

Dopo la sfilata di martedì grasso si procederà al tradizionale rogo del Re Carnevale detto “O Puccio” che quest’anno rappresenta Jocker, uno spettacolare omaggio al cinema e alla notte degli Oscar.