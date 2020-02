CRM Open Source: quali sono i vantaggi per le aziende?

Per operare in un mercato sempre più competitivo, le aziende hanno bisogno di strumenti digitali adeguati. Tra le soluzioni più apprezzate ed efficaci ci sono i software CRM, piattaforme telematiche che consentono una gestione centralizzata e ottimale di ogni processo aziendale. In particolare è possibile affidarsi a programmi open source, un’opzione in grado di offrire diversi vantaggi a PMI e liberi professionisti.

Cosa sono i software CRM Open Source

Le piattaforme CRM (Customer Relationship Management), sono delle strutture digitali con le quali è possibile coordinare diversi processi, dall’interazione con i clienti alle vendite, dalle strategie di marketing ai servizi di assistenza. In pratica si tratta di ambienti virtuali all’interno dei quali centralizzare ogni attività, integrando le operazioni aziendali in un sistema multicanale con il quale ottimizzare i vari passaggi.

I software open source CRM non sono altro che piattaforme il cui codice è disponibile gratuitamente, perciò non bisogna acquistare il programma presso delle aziende specializzate. Naturalmente si possono sostenere dei costi per eseguire alcuni interventi, ad esempio personalizzare il programma con dei plugin aggiuntivi, oppure collegare strumenti esterni come app e siti web, ottimizzando l’ambiente in base alle esigenze del proprio business.

Inoltre il progetto potrebbe essere proposto in più versioni, una gratuita di base e altre più avanzate e customizzate a pagamento. Tra i migliori CRM open source del mercato c’è ad esempio Vtiger, una piattaforma con tantissime funzionalità utili, rivolta soprattutto alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti, con soluzioni innovative per diversi settori e attività. Per maggiori info sul funzionamento del CRM Vtiger è possibile visitare il sito web Roixter.com, dove trovare tutti i dettagli sul progetto e i servizi proposti.

I vantaggi dei CRM open source per le aziende

Adoperare tecnologie open source permette di usufruire di una serie di vantaggi, soprattutto quando si tratta di imprese non strutturate e di professionisti autonomi. Innanzitutto si possono ridurre i costi, un aspetto fondamentale per qualsiasi azienda, comprese le realtà più grandi. In alcuni casi i programmi vengono offerti gratuitamente, altrimenti anche a pagamento le spese da sostenere sono nettamente inferiori rispetto alle piattaforme private.

Mantenere i costi bassi non significa soltanto risparmiare, di per sé già una condizione importante, infatti vuol dire anche destinare risorse utili in attività più remunerative, ad esempio l’area marketing o il settore vendite. Oltre alle spese contenute, con i CRM open source è possibile beneficiare di tecnologie più flessibili, in grado di adattarsi velocemente ai cambiamenti del mercato. Ciò permette di contare su strutture digitali versatili, che accompagnano la modernizzazione del business e la crescita aziendale.

L’accessibilità del codice offre la possibilità di rivolgersi a un gran numero di imprese e professionisti, per scegliere con maggiore facilità a chi affidarsi per le modifiche e le implementazioni. Spesso le soluzioni open source sono anche più sicure, in quanto ogni membro della community aiuta il gruppo, individuando eventuali bug e contribuendo al perfezionamento del codice. Al contrario un’azienda privata tenderà a nascondere imperfezioni e lacune, cercando di non spendere cifre elevate per la messa in sicurezza della piattaforma.

Cosa si può fare con un software CRM open source?

Le potenzialità di una piattaforma CRM open source sono le stesse di un software privato, quindi si possono effettuare tutte le operazioni di ottimizzazione, analisi e gestione delle attività aziendali. In particolare è possibile coordinare le interazioni con i clienti, dal primo contatto fino alla vendita, compresi tutti i processi di fidelizzazione, up-selling e cross-selling.

Oltre a ciò si possono raccogliere i dati provenienti da ogni fonte esterna collegata al CRM, tra cui app, siti web e profili social, analizzando le informazioni per perfezionare le strategie aziendali e aumentare la qualità dei servizi offerti. Tra i vantaggi più importanti è possibile curare con particolare attenzione la soddisfazione dei clienti, affinché ogni comunicazione sia seguita in maniera adeguata, dall’assistenza post-vendita alla consulenza durante la fase di acquisto.

Ovviamente si possono realizzare anche operazioni come l’organizzazione del calendario, la programmazione degli eventi, l’invio di email e SMS, l’archiviazione dei contatti, la fatturazione elettronica e la creazione di progetti. Le possibilità sono davvero innumerevoli, soprattutto considerando che la personalizzazione del software CRM dipende dalle proprie esigenze, dunque basta avere risorse o capacità adeguate per rendere la piattaforma perfettamente adatta al proprio business.