Quiliano torna protagonista del Ju Jitsu Nazionale Csen

Dopo tre anni il Settore Csen Ju Jitsu torna in Liguria e vi porta la gara più importante dell’anno

Il calendario nazionale 2020 del Ju Jitsu Csen apre alla grande con il Campionato Nazionale del 22 e 23 febbraio che, dopo tre anni, torna al Palasport di Quiliano (SV).

“Con più di 600 partecipanti registrati la scorsa volta che il Ju Jitsu Csen ha fatto tappa in terra ligure, ci auspiachiamo numeri anche più alti, in questa edizione ricca di novità” ha affermato il Referente Nazionale del Settore Ju Jitsu Csen (Area Sportiva Agonistica Nazionale – Tradizionale e Moderno) M° Giuliano Spadoni.

Nella competizione di sabato e domenica prossima, oltre ai combattimenti che utilizzano tutte le tecniche del Ju Jitsu (Fighting System), alla lotta a terra (Ne-waza) e alle spettacolari competizioni a coppie, con o senza armi, svolte anche con l’accompagnamento musicale (Duo System e Duo Show), per la prima volta sono infatti previste le gare di kata (forme), sia singole che a coppie, a mani nude e con armi, per tutte le categorie. Inoltre, per tutte le specialità contemplate dal circuito internazione dell’IJJF (Fighting System, Ne-waza, Duo System e Duo Show), il punteggio ottenuto sarà valevole per l’acquisizione della cintura nera.

I partecipanti alla due giorni di gare, provenienti da quasi tutte le Regioni italiane, inizieranno le sfide sabato 22 alle h. 15:00, con le gare di Campionato di Duo System e Ne waza (dai 12 anni in poi). In contemporanea, si disputerà anche il Trofeo Csen Savona, che prevede percorso bambini (fino a 10 anni), Ne-waza (fino a 12 anni), Agonistica (fino a 8 anni), Duo System Basic (fino a 12 anni), Accademia e Kata (tutte le categorie).

Domenica 23 via al Campionato alle h. 9:30, con le specialità Fighting System (dai 12 anni) e Duo Show. Per il Trofeo saliranno invece sui tatami gli atleti del Demo Team e del Fighting System con limitazioni (fino a 12 anni).

Attesi all’apertura della manifestazione il Sindaco di Quiliano Nicola Isetta, l’Assessore allo sport del Comune Tiziana Bruzzone, il Presidente Regionale della FIJLKAM Liguria Filippo Faranda, il Fiduciario FIJLKAM Settore Ju Jitsu Stefania Bavoso, il Presidente della Commissione Tecnica Nazionale Ju Jitsu FIJLKAM Antonio Amorosi. Per lo Csen interverranno il Presidente del Comitato di Savona Mauro Diotto, il Presidente Regionale William Lanzoni e il Presidente del comitato di Genova Stefano Anzalone, mentre per la parte tecnica e organizzativa, oltre al Referente Nazionale Giuliano Spadoni, sarà presente il Referente di Settore Ju Jitsu Csen Genova e Maestro dell’Associazione California Club Arenzano Davide Adami, organizzatore della manifestazione con la collaborazione del Referente Tecnico Csen Liguria Giancarlo Giusto.

Novità della manifestazione saranno anche alcuni elementi del corpo giudicante, poiché al fianco del Responsabile Nazionale Arbitri Gerardo Vallone faranno il loro primo esordio il nuovo Responsabile Nazionale Presidenti di Giuria Francesco Tuseo e il nuovo Responsabile Regionale PdG Filippo Domenicali.

L’evento, organizzato dal Settore Nazionale con il supporto dello Csen Nazionale nella figura del Presidente Francesco Proietti, la collaborazione del Comitato Csen Savona e dell’Asd California Club Arenzano, sarà presentato ufficialmente venerdì 21 febbraio , durante la conferenza stampa che si terrà alle h. 16:00 presso la sala consiliare del Comune di Quiliano. Presenti a raccontarne tutti i dettagli il Referente Nazionale del Settore Ju Jitsu Csen (Area Sportiva Agonistica Nazionale – Tradizionale e Moderno) M° Giuliano Spadoni, il Presidente Csen Savona Mauro Diotto, il Referente Tecnico Settore Ju Jitsu Csen Genova e Tecnico del California Club Arenzano M° Davide Adami e il Tecnico della stessa associazione, campionessa di Brazilian Ju Jitsu e Grappling No-Gi M° Rita Tana, entrata nel ranking mondiale Top 3 No-Gì come atleta protagonista Master. Ad intervenire saranno anche il Sindaco di Quiliano Nicola Isetta e l’Assessore allo sport del Comune di Quiliano Tiziana Bruzzone.