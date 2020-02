Ferrara. Garante per i diritti delle persone private di libertà: aperte le candidature

Avviata la procedura di presentazione delle domande per il rinnovo della figura di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale di Ferrara ha infatti emanato, secondo quanto previsto dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale, l’avviso relativo alla presentazione delle candidature all’elezione del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale.

“Il Garante – si legge nell’avviso – viene scelto tra cittadini italiani che, per comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e pena, e nei Centri di servizio sociale e per esperienza acquisita nella tutela dei diritti, offrano la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenze e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni”.

Le candidature devono essere presentate entro giovedì 5 marzo 2020 alle 13. L’avviso integrale e il facsimile della domanda sono pubblicati sulle pagine internet del Comune di Ferrara all’indirizzo www.comune.fe.it/1947/ufficio-garante-dei-diritti-dei-detenuti.