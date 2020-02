Dischi da regalare per la festa degli innamorati di venerdì 14 febbraio

Milano. San Valentino è la festa degli innamorati e di chi si vuole bene, un appuntamento per il quale si è disposti anche a svenarsi, pur di fare bella figura. Regalare un cd in questa speciale ricorrenza è un pensiero che, a differenza di fiori, cioccolatini o quant’altro, rimane nel tempo a ricordo di un giorno tanto atteso.

Quali possono essere i cd da regalare? La risposta è nelle proposte vagliate fra le tante in circolazione in questo periodo.

Le compilation “Love 2020”, “Top hits 2020” e “Hit’s love! 2020” sono un concentrato d’amore.

“Love 2020” è la nuova doppia compilation dedicata agli innamorati con ventisei canzoni d’amore interpretate da alcuni dei nostri migliori artisti, da “Tutto questo sei tu” di Ultimo a “1990” di Achille Lauro, “Che vita meravigliosa” di Diodato e “Tua per sempre” di Elisa.

“Top hits 2020” raccoglie in due cd ben 42 successi fra cui “Momenti perfetti” di Giusy Ferreri, “Ti volevo dedicare” di Rocco Hunt ft. J-Ax e Boomdabash, “Non avere paura” di Tommaso Paradiso, “Shaken” di LP, ”Popopop” di Gambi e “Tu e D’Io” di Danti ft. Nina Zilli e J-Ax.

“Hit’s love! 2020” è la compilation con le canzoni d’amore più belle degli ultimi anni, con “Senza farlo apposta” di Shade & Federica Carta, “Beautiful people” di Ed Sheeran ft. Khalid, “Lo stretto necessario” di Levante & Carmen Consoli e “Magnifico difetto di Benji & Fede: solo il meglio, per un pieno d’amore.

Nannini, Emma e Spagna sono le tre artiste che cantano l’amore al femminile.

“La differenza” di Gianna Nannini è un disco dedicato a coloro che non hanno paura di essere se stessi e che si concretizza soprattutto nella canzone che gli dà il titolo e in “Motivo” ft. Coez.

“Io sono bella” e “Stupida allegria” sono solo due delle canzoni d’amore di Emma dal suo album ”Fortuna”.

“1954” è l’album d’amore di Ivana Spagna in cui spiccano “Nessuno come te”, “Mi manchi tu” e “Chissà se mai”.

Bocelli, Jovanotti, Ferro, Zero, Zucchero, Antonacci, D’Alessio, Brunori Sas e J-Ax cantano diverse declinazioni d’amore.

Andrea Bocelli canta l’amore in “Sì forever”, da “Amo soltanto te” con Ed Sheeran” a “Un’anima”, “Return to love” con Ellie Goulding e a “I am here”.

Emozioni in continua evoluzione caratterizzano Tiziano Ferro nell’album “Accetto miracoli” che raccoglie brani come “Vai ad amarti”, “Balla per me” ft. Jovanotti e “In mezzo a questo inferno”.

“Renato il folle” di Renato Zero raccoglie tredici canzoni che spaziano fra diversi temi amorosi, come “Quanto ti amo” e “La vetrina”.

“Spirito nel buio”, “Cose che già sai” ft. Frida Sundemo e “Tempo al tempo” di Zucchero contemplano l’amore nell’album “D.O.C.”.

L’intensa ballad “Ti saprò aspettare” di Biagio Antonacci dall’album “Chiaramente visibili dallo spazio” tratteggia profili con parole e immagini che diventano di tutti.

“Lorenzo sulla luna” di Jovanotti torna al passato con undici canzoni ispirate alla luna e all’amore in tutte le sue declinazioni.

“L’ammore” in duetto con Fiorella Mannoia, “Amanti noi”, “Quanto amore si dà” ft. Guè Pequeno sono solo alcuni dei brani a tema amoroso dell’album “Noi due” di Gigi D’Alessio.

“Cip!” di Brunori Sas è un disco dalla poetica potente contenente perle “Per due che come noi” e “Al di là dell’amore”.

L’album “ReAle” di J-Ax parla d’amore in “La mia hit” ft. Max Pezzali e metaforicamente paragona la sua donna alla più bella canzone mai scritta.

Infine l’amore inteso dall’inedita coppia Mina e Ivano Fossati e dai Modà.

“Mina Fossati” di Mina e Ivano Fossati racconta dell’amore di “L’infinito di stelle” e “Niente meglio di noi due” e “Amore della domenica”.

“Testa o croce” dei Modà è un disco intimistico che in “Quel sorriso in volto” riescono a raccontare la storia di un amore, senza mai usare la parola ‘amore’.

In questo giorno avvengono una serie di miracoli legati a coppie di innamorati ed ecco che, se si vuole andare sul sicuro, basta scegliere un cd che dura nel tempo.