Intervista ai Wildking

1) Ciao ragazzi, chi sono i Wildking?

Ciao, siamo un trio, dudu al basso e voce, rena alle chitarre e silvio alla batteria. Come musicisti siamo tre autodidatti con una grandissima passione per la musica. Facciamo gioco di squadra per avere un sound potente e che faccia battere il piede.

2) Nascete nel 2009, cosa vi ha spinto di più a formare i Wildking?

La voglia di suonare in giro il piu’ possibile, prima con cover dei nostri artisti preferiti riarrangiate , ma gia’ con l’idea di fare pezzi nostri.

3) Com’è stata la risposta del pubblico col vostro primo album?

Buona per chi lo ha ascoltato, specialmente live, ma per vari motivi successi in quel periodo non l’avevamo molto pubblicizzato a livello mediatico, pensavamo piu’ a suonare in giro.

4) Dal 27 gennaio possiamo ascoltare il vostro nuovo album, per chi ancora non lo ha ascoltato, avete qualche consiglio d’ascolto?

Di alzare bene il volume dello stereo!! Noi, dai, in generale direi di ascoltare sempre gruppi nuovi, magari potreste trovare cose valide che non vi aspettereste.

5) ‘Back home’, da cosa nasce? Esperienze e sensazioni provate oppure da pura fantasia?

Il nostro disco Back home puo’ essere visto come una specie di concept album in cui i brani hanno un filo conduttore in cui questo personaggio nel suo lungo viaggio di ritorno verso casa nella notte incontra personaggi dalla dubbia moralita’, un po’ loschi e goderecci , con cui condivide esperienze che possono essere di vita reale nostra o di amici . Comunque piu’ cose provate che di fantasia. Abbiamo portato tutti delle idee in sala prove , fissato le strutture e poi dudu ha scritto i testi.

6) Conoscendo la situazione e le difficoltà dell’industria musicale italiana oggi, ci potete dire com’è relazionarsi con un pubblico come quello italiano, in un periodo storico molto difficile in questo senso?

Diciamo che c’e’ piu’ possibilita di fruire della musica ma meno voglia di ascoltarla. Poi se devo fare una critica direi che i musicisti si lamentano ma poi sono i primi che non escono a vedere i concerti di gruppi non famosi che fanno musica originale.

7) Nel ringraziarvi vi rubo solo un attimino per chiedervi qualcosa sui vostri progetti per il futuro e l’eventualità di un tour promozionale per ‘back home’. Grazie ragazzi!

Registreremo un disco per la delta promotion, abbiamo gia’ i pezzi pronti e in questo momento se andate sulla nostra pagina facebook potete trovare gia’ delle date dove venire ad ascoltare back home, e non solo. Grazie a voi per averci dato questo spazio. rock on!!!!