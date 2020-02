Firenze. Aumentato il gradimento servizi demografici del Comune

In un anno il gradimento dei servizi demografici del Comune è salito dal 75% all’81,7%, il 15,9% ne ha dato una valutazione sufficiente e il 2,0% non positiva. Il 25,6% ha ritenuto il servizio ricevuto migliore rispetto alle aspettative, il 66,0% lo ha valutato in linea con quanto si aspettava. È quanto emerge da un’apposita indagine, giunta ormai al settimo anno, che monitora la soddisfazione degli utenti dei servizi di anagrafe, stato civile, elettorale e sportello ufficio relazioni con il pubblico, cercando di comprendere quali siano i fattori determinanti del gradimento e di ricavare elementi utili per sviluppare eventuali azioni di miglioramento. È stato intervistato un campione rappresentativo di residenti del Comune (mille cittadini nel periodo dal 15 novembre al 3 dicembre 2019) e questo ha permesso di valutare anche la diffusione delle varie tipologie di servizi. L’indagine è stata affidata alla ditta IZI spaIn dettaglio per primi sono stati presi in esame i servizi offerti dai cosiddetti ‘Punti anagrafici decentratati’ (PAD): sono conosciuti dal 97,6% della popolazione. Tra coloro che li conoscono il 34,4% (33,5% dell’intera popolazione) ne ha usufruito nell’ultimo anno. Le attività principali dei PAD sono state il rilascio e/o il rinnovo del documento d’identità (64,3%), il rilascio di certificati (19,6%) e il cambio abitazione/residenza (8,7%).

Il punto PAD al Parterre risulta quello a cui si sono maggiormente rivolti gli utenti (53,9%). I giudizi sugli aspetti relativi al personale dei PAD risultano molto positivi (competenza 89,3% e cortesia 88,7%); le valutazioni più critiche sono per il tempo di attesa (57,1% di positivi) e per giorni e orari di apertura (60,4% di positivi). Il 65,5% della popolazione è favorevole a una apertura di sabato mattina. Il 73,7% della popolazione è a conoscenza dei servizi offerti dall’Ufficio di Stato civile. Fra coloro che li conoscono il 5,2% (pari al 3,9% dell’intera popolazione) se ne è avvalso nell’ultimo anno. La valutazione è risultata globalmente positiva.Il 34,5% della popolazione è a conoscenza della possibilità di richiedere telefonicamente alcuni dei servizi di questo ufficio; solo il 6,4% di essi (pari al 2,2% dell’intera popolazione) ha usufruito di questo servizio valutandolo positivamente.Il 66,5% della popolazione sa che è possibile espletare alcuni servizi di anagrafe e stato civile online. Di questi, il 32,2% (pari al 21,4% dell’intera popolazione) è in possesso delle credenziali di accesso. Tra coloro che sono in possesso delle credenziali di accesso al portale online del Comune, il 39,5% (pari all’8,5% dell’intera popolazione) ha utilizzato il servizio negli ultimi 12 mesi e lo ha valutato positivamente. Il 43,7% dei rispondenti è a conoscenza della possibilità di ritirare certificati presso alcuni punti decentrati.

L’11,4% di essi, pari al 5,0% dell’intera popolazione, ha utilizzato il servizio nell’ultimo anno e lo ha valutato positivamente.Il 61,7% della popolazione conosce i servizi offerti dall’ufficio elettorale; di questi il 16,3% (pari al 10,1% dell’intera popolazione) li ha utilizzati durante l’ultima consultazione elettorale e ne è rimasto soddisfatto.I servizi offerti dagli sportelli Urp sono conosciuti dal 49,3% della popolazione. Tra coloro che li conoscono il 13,3% (6,6% dell’intera popolazione) ne ha usufruito nell’ultimo anno. Il 37,8% degli utenti ha usufruito dello sportello per richiedere informazioni, il 33,5% per un servizio diverso da quelli elencati e il 18,2% per richiesta bonus energetico.I giudizi sugli aspetti relativi al personale degli sportelli Urp risultano molto positivi: competenza 80,4% e cortesia 83,3%; la valutazione più critica è per i giorni e orari di apertura (15,1% di negativi). Il 64,5% della popolazione è favorevole all’apertura di sabato mattina degli sportelli.