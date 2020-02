Pisa. Piazza Baleari: al via la prima fase dei lavori di riqualificazione

Partono lunedì i lavori della prima fase per il rifacimento di Piazza delle Baleari a Marina di Pisa. L’intervento è inserito nell’ambito del progetto unitario di riqualificazione del litorale di Marina di Pisa, che prevede la ripavimentazione, il rifacimento completo del verde, il rinnovo dell’arredo urbano.

L’intervento si svolgerà in due fasi: la prima, che parte lunedì 10 febbraio, vedrà il cantiere concentrato solo sull’area a verde interna alla piazza, quindi non comporterà modifiche al traffico se non limitatamente all’istituzione del divieto di sosta nella parte interna a perimetro dell’area verde fino al termine dei lavori, comunque non oltre la fine del mese di maggio. La seconda fase dei lavori prevedrà invece l’intervento sostanziale di ridefinizione degli spazi, con conseguente spostamento del cantiere anche nella parte esterna della piazza e l’istituzione di modifiche della viabilità. Nello specifico, nei mesi di aprile e maggio, verrà chiuso al traffico il tratto della litoranea interessato dai lavori e sarà introdotto il doppio senso di circolazione sul tratto della piazza da via Maiorca e via Minorca.

Il tempo di esecuzione dei lavori è di 140 giorni, quindi l’Amministrazione prevede di concludere i lavori entro l’inizio dell’estate, in modo da evitare disagi durante il periodo di maggior affollamento sul litorale. L’importo complessivo dei lavori, che saranno seguiti dall’architetto Roberto Pasqualetti responsabile del progetto, è di 376.242 euro.