Un ko pesante ed inatteso per la Vecchia Signora. Il Verona dei miracoli fulmina la Juventus, alla terza sconfitta nelle ultime cinque trasferte di campionato. Gli scaligeri si impongono con una rimonta che ha dell’incredibile, rifilando alla squadra di Sarri due schiaffoni nell’ultimo quarto d’ora, dopo che Ronaldo sembrava aver risolto a modo suo la serata. Cristiano è l’unico bianconero a salvarsi.

Il lusitano segna per la decima partita consecutiva e illude Madama, che però non aveva fatto i conti con i pirati di Juric.

Il Verona è una squadra formidabile, forte nella testa e sulle gambe. Determinata a non mollare, neppure quando va in svantaggio. In dieci minuti, prima con Borini e poi grazie al rigore di Pazzini, riapre il campionato. L’Inter, se vincerà nel derby, può raggiungere i bianconeri. La Lazio, se espugnerà Parma, riuscirà a portarsi a meno uno da una squadra bianconera.

La Juve rimane prima, ma non perdeva in serie A contro una neo promossa dal 2013. Il Verona, all’ottavo risultato utile di fila, è sesto, virtualmente in Europa League. Un sogno che può continuare.