Diodato trionfa al Festival con il brano Fai rumore: vittoria dedicata a Taranto

Vince Diodato. L’artista è sempre stato tra i favoriti con il brano “Fai rumore” che parla della necessità di abbattere i muri dell’incomunicabilità. È piaciuta la sua canzone, ha convinto la sua interpretazione.

Diodato ha vinto la 70edizione del Festival di Sanremo a 38 anni dopo aver calcato il palco del Teatro Ariston tra le Nuove proposte nel 2014, e tra i big nel 2018. Questa, la sua terza volta, è stata quella giusta. Le sue performance sono state sempre perfette fin da martedì 4. Alla fine della prima serata era già nel podio, classificandosi al terzo posto.

Molto applaudito nella serata delle cover dove insieme a Nina Zilli ha proposto “24mila baci” di Celentano, rivisitata in chiave ancora più rock n’ roll. Diodato in un post su Instagram, aveva annunciato di volere rendere omaggio a Celentano, da lui considerato padre del rock n’ roll italiano. “Io amo il rock’n’roll da sempre e in questi anni non avevo ancora avuto occasione di poter rendere omaggio a uno dei più grandi artisti italiani” aveva detto.

Nato ad Aosta, l’artista è però cresciuto a Taranto, e infine si è trasferito a Roma. Dopo un po’ di lavori nel 2013 incide il disco “E forse sono pazzo” che ottiene ottime recensioni. Il 19 e 21 febbraio 2014 è sul palco del Teatro Ariston di Sanremo tra le Nuove Proposte con il brano “Babilonia” e arriva secondo dietro a Rocco Hunt, e vince il premio della giuria di qualità presieduta da Paolo Virzì. Nel giugno 2014 vince l’MTV Italia Award nella categoria “Best New Generation” e si esibisce nella cerimonia di premiazione cantando il suo singolo “Se solo avessi un altro”. Il 27 ottobre 2014 esce il suo secondo lavoro discografico, intitolato “A ritrovar bellezza”, nel quale sono presenti cover degli anni sessanta. Il 27 gennaio 2017 viene pubblicato il suo nuovo album di inediti “Cosa siamo diventati”. Nel 2018 la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Adesso”, insieme al trombettista Roy Paci, dove si classificano ottavi. Ora la vittoria all’Ariston.

La dedica a Taranto

Diodato parteciperà all’Eurovision song contest. “16 maggio? Mi sa che ci vado. Sono felice di portare la musica italiana in giro. Credo che in qualche modo bisogna fare squadra. La musica italiana ha uno spessore importante, va aiutata a livello internazionale. Abbiamo una forza importante, uno degli artisti che ho amato di più, Domenico Modugno, lo insegnava all’estero. L’Eurovision mi sembra una buona occasione”.

“Io userò sempre la mia forza, e l’ho sempre fatto in questi anni, man mano che crescevo artisticamente invitavo gente a Taranto. Spero di poter aiutare anche quest’anno il 1° maggio a Taranto”.

La classifica finale

Medaglia d’argento per Francesco Gabbani mentre i Pinguini Tattici Nucleari sono arrivati al terzo posto. Ecco la classifica finale completa della kermesse, decisa da sala stampa (33%), giuria demoscopica (33%) e televoto (34%).

1. Diodato – Fai rumore

2. Francesco Gabbani – Viceversa

3. Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr

4. Le Vibrazioni – Dov’è

5. Piero Pelù – Gigante

6. Tosca – Ho amato tutto

7. Elodie – Andromeda

8. Achille Lauro – Me ne frego

9. Irene Grandi – Finalmente io

10. Rancore – Eden

11. Raphael Gualazzi – Carioca

12. Levante – Tikibombom

13. Anastasio – Rosso di rabbia

14. Alberto Urso- Il sole ad est

15. Marco Masini -Il confronto

16. Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

17. Rita Pavone – Niente (Resilienza 74)

18. Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango

19. Enrico Nigiotti – Baciami adesso

20. Giordana Angi – Come mia madre

21. Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare)

22. Junior Cally – No grazie

23. Riki – Lo sappiamo entrambi