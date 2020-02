E’ uscito il videoclip di “Grigio cenere”, il nuovo singolo di EVE

E’ uscito il videoclip di Grigio cenere, per la regia di Ramingo (montaggio a cura di Federico Allocca), secondo singolo della cantautrice italo-svizzera Evelina Zanni, in arte Eve.

Grigio cenere racconta la storia di EVE e mette in scena la sua apatia e i suoi sentimenti contrastanti, indagando fra i colori della sua anima. Nel clip (costumi di Riccarda Cerina) la cantante fa i conti con la sua vita, e fra malinconia e ricordo, dà un taglio al suo passato. Insieme a lei, in scena, un uomo al confine fra fantasma e apparizione, che alla fine EVE riesce a scacciare definitivamente.

Eve: “Ho adorato girare questo videoclip, entrare nuovamente nell’emozione che provavo quando ho scritto ‘grigio cenere’ per interpretare davanti alle telecamere e far passare al meglio le parole di questo nuovo singolo. Non è sempre facile essere in sintonia sul set, ma con i registri e l’attore mi sono trovata molto bene, abbiamo lavorato tanto insieme per ricercare il risultato che più ci piacesse, sono fiera di ciò che abbiamo creato. L’idea del limbo, questo infinito niente che sta sullo sfondo, ricalca il sentimento grigio dell’apatia e la figura di Alessandro rappresenta la persona che avrei voluto mi portasse fuori da quella condizione, gli oggetti che mi stanno attorno sul finale, che piano piano si inceneriscono sono i ricordi di qualcosa che non può più essere.”

Classe 2000, nasce a Lugano (Svizzera). Inizia a cantare nel coro della chiesa a 8 anni e da quel momento non ha più lasciato la musica. A 12 anni inizia a prendere lezioni di canto e scrive la sua prima canzone.

Grigio cenere, è scritta interamente da Eve, testo e musica.

La produzione è stata affidata come sempre a Nicolò Fragile, producer ed artista di fama internazionale, che vanta collaborazioni con i più noti artisti italiani: Mina, Eros Ramazzotti, Irene Grandi, Renato Zero, Vasco Rossi, Gianluca Grignani, Mario Venuti, Stadio, Alex Baroni, Celentano, Ornella Vanoni, Loredana Bertè. In più di 20 anni di carriera ha lavorato ad oltre 200 album.

