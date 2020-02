Vanterrania – è uscito “Electrowave”

Giovanni Brancati “alias” Vanterrania, nato a Scicli (RG) il 14 Ottobre 1975, vissuto nel Catanese, diede inizio al proprio percorso artistico come chitarrista fine anni 80, cimentandosi verso la ricerca di nuove sonorità. Egli così iniziò un percorso di sperimentazione basato sull’uso di sequencer, synth e chitarre.

La voglia di creare e sperimentare nuovi suoni ha portato l’artista a comporre diversi album “colonne sonore”, tra cui ricordiamo (“Mysterious” ed “Electronix” entrambi del 2016, “Galaxies” e “Two Bells, Vol. 1 e 2”, del 2017). In questi album Vanterrania ha fatto prevalere un uso dell’elettronica alquanto psichedelico, un uso dell’elettronica tanto contaminato dall’influenza di diversi stili musicali, ossia punk, rock, industrial ed ambient.

Presentazione di “Electrowave”

“Electrowave” è stato suonato con sequencer, synth e nella maggior parte dei brani con chitarra, facendo prevalere soprattutto sonorità elettroniche ed ambientali. E’ un disco che fonde tanti generi musicali e dimostra la versatilità di questo artista siciliano. Il 15 Gennaio 2020 viene pubblicato “Electrowave” e distribuito nei principali “digital store”. Vanterrania inizia e conclude l’intero disco, nel proprio studio di registrazione del Catanese.

Electrowave

Data di rilascio: 15 gennaio 2020

Genere: electro/ambient/industrial

Label: auto-produzione

Track list:

01) Data Wave (Remix)

02) Elektro

03) Cube

04) Guardrail

05) The Metal Industry

06) Power Plant

07) Temptation

08) The Gold Factory

09) Fortuity

10) The Pine

11) Electrowave

12) The Rip Off

13) Parkland

