Napoli. Allerta meteo: domani scuole chiuse

Per via dell’allerta meteo per domani scuole chiuse a Napoli. Domani le scuole di ogni ordine e grado e (inclusi gli asili nido) oltre ai parchi e ai cimiteri cittadini rimarranno chiuse per via delle avverse condizioni meteo previste fino al pomeriggio di giovedì e riportate nell’avviso di allerta emanato dalla protezione civile regionale.

Il sindaco Luigi de Magistris aveva convocato già nella giornata di ieri il comitato operativo comunale per monitorare la situazione. Ora arriva l’ordinanza di chiusura dei plessi scolastici.

La Protezione civile segnala possibili gelate e nevicate e, sulle zone montuose, la riduzione di visibilità sulla rete stradale di propria competenza. Tuttavia sul territorio campano si riferisce di “fenomeni poco significativi prevedibili per tutte le zone di allerta”. Nel bollettino valido fino alle ore 16 di domani giovedì 6 febbraio, la Protezione civile Campania chiede agli enti locali di “prestare particolare attenzione a tutte le strutture soggette alle sollecitazioni dei venti (pali della pubblica illuminazione, strutture provvisorie, gazebo) e le aree alberate del verde pubblico. “Agli Enti con competenza in ambito marittimo e ai sindaci dei comuni costieri e delle isole, si chiede di prestare particolare attenzione alle coste e alle marine esposte al moto ondoso nonché ai mezzi in navigazione”.