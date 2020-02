Le iniziative della Regione sulla presenza del lupo in Piemonte

Il vicepresidente e assessore alla Montagna, Fabio Carosso, fa presente che “la Regione Piemonte sta affrontando con il massimo impegno il tema della presenza del lupo sul nostro territorio e della sua pericolosità, in modo da giungere ad una soluzione che garantisca una convivenza pacifica tra questo animale e l’uomo”.

La lettera al ministro

“Purtroppo – precisa Carosso – il nostro margine di azione è molto limitato, perché questa specie è protetta da normative comunitarie e nazionali. Al momento il ministero dell’Ambiente ha elaborato un nuovo Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia, che giace in Conferenza Stato-Regioni dal maggio del 2019. Per questo ho mandato una lettera al ministro Sergio Costa e a tutti i prefetti del Piemonte, che sono l’emanazione del Governo, per segnalare la situazione di grande preoccupazione venutasi a creare e per sollecitare la ripresa al più presto della discussione sul documento, che tenga conto anche delle trasformazioni che sono nel frattempo intervenute nelle abitudini del lupo”.