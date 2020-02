Un Super Sassuolo stende la Roma: inizio 2020 terrificante per Fonseca

Un ko pesantissimo per la squadra di Fonseca. Un risultato storico per il Sassuolo che abbatte il tabù e sconfigge (4-2) per la prima volta la Roma nella sua storia. Infatti nei 13 precedenti la squadra neroverde era riuscita a pareggiare 5 volte, uscendo sconfitta nelle restanti 8.

De Zerbi festeggia stendendo i giallorossi già in partenza e sfruttando il momento di grazia di Caputo che con questa doppietta sale a quota 10 in campionato. Per la Roma, invece, prestazione da dimenticare del tutto nel primo tempo, con una reazione d’orgoglio nella ripresa spazzata via da un eurogol di Boga.

Non basta il centesimo gol in giallorosso di Dzeko. Per i giallorossi l’inizio del 2020 è terrificante, con 4 sconfitte in 7 gare, con due vittorie (Genoa e Parma) e il pari con la Lazio.