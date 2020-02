Settima vittoria interna di fila: la Lazio vola al secondo posto

La formazione di Inzaghi conquista la settima vittoria interna di fila. Grazie al 5-1 contro la SPAL, la Lazio sale al secondo posto in attesa del risultato dell’Inter di questa sera ad Udine.

La macchina da gol dei biancocelesti smorza subito ogni eventuale soffio di delusione per il mancato arrivo di Giroud. Le doppiette di Immobile e Caicedo impacchettano già nel primo tempo i tre punti contro la Spal.

La squadra di Semplici (ora all’ultimo posto in classifica) patisce la differenza tecnica con gli avversari, arrivati al 16esimo risultato utile consecutivo. Pesanti i disagi in fase difensiva. Nel secondo tempo, la Lazio arrotonda la vittoria con il primo gol in Serie A di Adekanye. La rete di Missiroli rende merito alla generosità della formazione emiliana.