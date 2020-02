Incontri a Napoli. Cambiano le abitudini dei napoletani: ecco come

Il mondo degli incontri a Napoli oggi si fa soprattutto su internet. Piattaforme digitali e social sono zeppe di annunci di giovani e meno giovani, ragazze e signore, trans, che propongono momenti di trasgressione, di un po’ di divertimento, di un addio al celibato hot.

Negli annunci a Napoli si trova di tutto: escort, trans, gigolò, scambisti. Sono di ogni nazionalità. La ricerca più gettonata è “trans napoli” così come testimoniano le chiavi di ricerca su portali tematici. Basta navigare su Itaincontri.com (portale di annunci di incontri in Italia) per leggere decine di annunci di escort e trans a Napoli così come nelle principali città italiane.

Leggendo gli annunci si ha la possibilità di contattare escort, trans, tutti lavoratori del sesso. Si apre un mondo di nuovi incontri, scambi, sesso occasionale. I trans vanno per la maggiore. Sono italiani, sudamericani, cinesi, dominicani e filippini. Anche in fatto di sesso Napoli è cosmopolita.

I trans nel capoluogo campano si rendono disponibili a qualsiasi ora del giorno. C’è chi va a trans una volta uscito dal lavoro, chi quando abbassa la saracinesca del negozio, chi quando chiude l’officina o nella pausa pranzo. Non ci sono orari e giorni predefiniti. Il mondo degli incontri a Napoli si svolte a tutte le ore mediante contatti online. Gli incontri tra adulti avvengono in totale riservatezza.

Molti trans che si rendono disponibili per appuntamenti sono considerati professionisti, vengono scelti per le feste pre matrimoniali ma anche per i festeggiamenti aziendali tra colleghi. Sono sudamericani, brasiliani e venezuelani, disponibili per le diverse prestazioni richieste.

Ci sono molti transessuali che provengono dall’est Europa. Si tratta di un fenomeno ormai abbastanza diffuso ovunque, anche in provincia.

Il mondo degli incontri è cambiato radicalmente. Sia escort sia trans preferiscono accogliere i clienti al chiuso. La maggioranza degli appuntamenti, infatti, si svolge in albergo. Questo perchè i napoletani che vanno con le trans cercano maggiore intimità e riservatezza.

Gli incontri con i trans nella città di Napoli avvengono perlopiù con le migliori operatrici, quelle che sono dotate di gadget e costumi per supportare il divertimento. Gli appuntamenti hot sono coinvolgenti. Il mondo dell’erotismo a Napoli si basa principalmente su una basa ampia e costante nel tempo. Nei portali di annunci si trova di tutto per stuzzicare l’eros e e la sfera dell’erotico. I migliori siti di annunci del settore verificano e selezionano annunci, escludendo i profili non attendibili.

Gli incontri per soli adulti diventano sempre più selettivi. Chi opera in questo ambito dimostra esperienza ed un notevole livello di soddisfazione. La sex worker sa gestire l’incontro sia con la persona più riservata sia con quella più disinibita. Soddisfa ogni tipo di richiesta da quella più generica sino a quella più particolare.