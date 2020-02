Coronavirus isolato dai medici dell’ospedale Spallanzani di Roma

Un importantissimo risultato. I medici dell’ospedale Spallanzani di Roma hanno isolato il coronavirus. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, sottolineando l’importanza dell’operazione. “Ora abbiamo molte opportunità di poterlo studiare, capire e verificare meglio cosa si può fare per bloccare la diffusione”.

La scoperta, funzionale al futuro sviluppo di un vaccino, “verrà messa a disposizione” della comunità scientifica internazionale. Si aprono “spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini. l’Italia diventa interlocutore di riferimento per questa ricerca”, ha affermato il direttore scientifico dello Spallanzani, Giuseppe Ippolito.

Speranza ha parlato di “un passo fondamentale per tutta la comunità scientifica, che consentirà di accelerare la ricerca per il contrasto a questa malattia. L’Italia ha uno dei servizi sanitari migliori del mondo e oggi lo ha nuovamente dimostrato”. Attualmente sono 23 le persone provenienti da zone della Cina interessate dall’epidemia, tutte sottoposte al test per il virus cinese allo Spallanzani. I pazienti sono stati isolati e dimessi dopo il risultato negativo del test.