Opera23 – E’ uscito “Internal with figures, lights. And shadows”

Opera23, nome d’arte di Vincenzo Germano, è un compositore, produttore e polistrumentista con sede a Barcellona (Spagna). Dopo studi classici (composizione, contrabbasso, musica elettronica ed elettroacustica) ha sviluppato un profondo interesse per la ricerca e la costruzione del suono e la sua spazializzazione. Il suo linguaggio unisce l’esperienza della ripetizione, della riduzione, attraverso l’uso della tecnologia. Ha composto musica per cinema, teatro, installazioni e ha prodotto diverse uscite.

Presentazione di “Internal with figures, lights. And shadows”

Questo album è stato composto e registrato nel 2019, tra Bologna (IT) e Barcellona (ES), dove Opera23 attualmente vive. Alla base di questo lavoro c’è una profonda passione per la tradizione ripetitiva e minimale della musica americana degli anni ’60, che soddisfa l’esigenza di sviluppare una ricerca sonora attraverso strumenti analogici e digitali. L’intenzione sarebbe quella di raccontare un percorso emotivo e intimo in modo oggettivo, quasi impersonale, con freddezza. La riduzione e la sottrazione sono fondamentali nella genesi di questo album.

Il ritmo, se presente, non è un elemento che supporta, ma al contrario è un elemento che enfatizza un’ulteriore ripetizione. L’album è stato creato con l’obbiettivo di essere suonato dal vivo attraverso un sistema di spazializzazione del suono in cui lo spazio, infatti, assume un ulteriore ruolo fondamentale nella rappresentazione del suono.

