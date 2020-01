Come e dove stampare foto online: la guida

Siete alla ricerca di un modo semplice ed economico per stampare foto online? Sul web in effetti la scelta è davvero molto ampia ed a volte le differenze di prezzo possono assumere contorni abbastanza consistenti tra un sito ed un altro. Ma procediamo con ordine. Perché stampare le proprie foto? Perché stampare le proprie foto online vuol dire avere sempre la sicurezza di ritrovare quando vogliamo le foto di una vacanza, di un viaggio oppure di un momento particolare della nostra vita. E, a differenza di quanto succedeva in passato, oggi tutto questo è possibile farlo in maniera semplice, veloce ed economica, ma anche efficiente. Ovviamente grazie agli enormi vantaggi offerti dalla rete ed a servizi esclusivi dedicati alla stampa delle foto.

I servizi di stampa foto online come questo https://www.photosi.com/it/stampe/stampe-foto-digitali consentono di scegliere le migliori foto tra quelle che abbiamo scattato e di stamparle ad un costo davvero esiguo rispetto al passato. Inoltre i migliori siti di stampa foto online non solo stampano le nostre foto su carta, ma permettono anche di realizzare oggetti come magliette, tazze, poster, calendari, tele e altro, personalizzati con i propri scatti, il tutto nel massimo della privacy, in tempi brevissimi e su supporti di qualità.

Stampare foto online vuol dire, dunque, conservare i propri ricordi ma anche risparmiare. Insomma, tutto molto veloce, stando comodamente seduti sulla poltrona di casa propria.

Prima di scegliere il servizio di stampa online e di stampare è bene, però, seguire alcune regole per far sì che la stampa delle foto sia sempre conveniente. In primis bisogna verificare la risoluzione della foto. Questa, infatti, dev’essere di ottima qualità. Per fare ciò bisogna prestare molta attenzione alle fotografie scaricate da internet, verificare sempre i pixel e i DPI. Le foto dal web, infatti, possono perdere di qualità nella stampa, il tutto a discapito dell’utente.

Altro fattore da considerare è il formato delle foto che abbiamo intenzione di stampare. Le macchine fotografiche utilizzano il .RAW ma è più opportuno stampare le foto online con PDF o a volte JPEG. Il JPEG, però, impoverisce i colori, ed è quindi utilizzato solo in alcuni casi.

Prima di procedere alla stampa, poi, è importante impostare le dimensioni. Per alcune fotografie è possibile personalizzare questo fattore, per altre no. Dal giusto settaggio delle proporzioni, però, dipende una buona stampa fotografica ed è per questo che bisognerà fare attenzione a non deformare la fotografia e di tenerla nel formato che più le si addice.

Anche la scelta del materiale è molto importante. Tra carta, cartoncino, carta fotografica, tela canvas, fine art, pannelli rigidi come plexiglas, forex, dibond, legno c’è veramente l’imbarazzo della scelta. Occhio però, perché la selezione del supporto è importante per definire l’effetto finale di stampa e l’applicazione finale. I migliori servizi di stampa online consentono di ricevere assistenza nella preparazione del file grafico e nella realizzazione del prodotto. Al giorno d’oggi la qualità di stampa online è ai massimi livelli.

Ricapitolando stampare foto online è semplice, veloce ed economico. Non bisogna far altro che scegliere il sito dove stampare, effettuare l’iscrizione, caricare le proprie foto, scegliere il formato ed il materiale dove stampare, la quantità di copie ed il gioco è fatto. In pochi giorni potremo ricevere comodamente a casa il nostro album di foto stampate direttamente online. E per il pagamento? Questo può avvenire sotto diverse forme. Ad esempio attraverso carte prepagate, carte di credito e PayPal. Insomma, il servizio è davvero molto conveniente se si considera che si va a pagare circa 10-15 centesimi per ogni stampa e che le foto arrivano comodamente a casa.