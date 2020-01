Torino tappa italiana del progetto Europeo UNIDANS che valorizza l’inclusione della persona disabile attraverso la danza

Nella due giorni prevista anche la formazione gratuita sulla danza integrata rivolta ai tecnici sportivi

Si terrà nei giorni 7 e 8 Febbraio a Torino l’evento italiano previsto dal Progetto Europeo UNIDANS – La danza integrata come strategia di iclusione per i giovani con disabilità, di cui il Centro Sportivo Educativo Nazionale (C.S.E.N.) è partner insieme alla Scuola di formazione professionale “Ioan Kunst Ghermănescu” (IKJ) di Bucarest (Romania) e il Club Esportiu Alba di Tarrega (Spagna).

La due giorni prenderà il via venerdì 7 alle h. 15:00 con la presentazione pubblica del progetto che si svolgerà presso l’Assessorato allo Sport della Città di Torino (Corso Ferrucci, 122). A raccontare il lavoro finora svolto dai partner, a partire da un confronto trasnazionale sullo stato della danza integrata nei rispettivi Paesi, per poi giungere alla realizzazione di una guida comune di metodologie e buone pratiche sull’insegnamento della danza in contesti integrati di atleti disabili e non, saranno: il Responsabile Nazionale dell’Ufficio Progetti Csen Andrea Bruni, i tre referenti di progetto in Romania, Italia e Spagna, la psicologa psicoterapeuta Dott.ssa Barbara Costamagna, le rappresentanti delle realtà territoriali impegnate sul fronte della danza integrata Dott.ssa Luisa Perrero dell’Asd Ballo anch’io e la Dott.ssa Maria Baffert dell’Ac Baldanza.

Sabato 8 febbraio , a partire dalle h. 10:00 , si terrà presso il Blu Hotel di Collegno una giornata formativa gratuita aperta a tutti i tecnici sportivi interessati ad ampliare le proprie conoscenze in merito alle metodologie di insegnamento della danza integrata, attività sportiva, espressiva e sociale che rappresenta un’importante opportunità di inclusione per le persone disabili ad oggi troppo poco diffusa. La formazione avrà inizio nella mattina con l’intervento della Psicologa psicoterapeuta Dott.ssa Barbara Costamagna, che parlerà di “Disabilità e sport: siglificati e valenza educativa dell’attività sportiva”. A seguire la Dott.ssa Veronica Carluccio dell’Asd Ballo anch’io illustrerà le metodologie e tecniche della danza integrata adottate dalla propria realtà associativa, mentre nel pomeriggio la Dott.ssa Maria Baffert dell’Associazione Culturale Baldanza proporrà ulteriori approcci metodologici alla disciplina. Infine, alle 17:00 , entrambe le insegnanti tecniche saranno impegnate nello svolgimento di una lezione pratica dimostrativa, insieme ai propri allievi disabili e non.

L’evento, realizzato grazie al contributo dell’Unione Europea (Programma Erasmus+) e organizzato dall’Ufficio Progetti Csen Nazionale in collaborazione con il l’Ufficio Progetti Regionale Csen Piemonte e il patrocinio del Comune di Torino, rappresenta una grande occasione di crescita e confronto per tutti i tecnici Csen che vorranno prendervi parte, grazie alla possibilità di arricchire le proprie conoscenze con quelle di relatori di alto livello, fare rete con organizzazioni simili alla propria e scambiare buone pratiche con realtà nazionali diverse, accomunate dalla voglia di fare passi avanti nella direzione di una danza sempre più inclusiva e a portata di tutti.