Fila e Diadora, lo sport che fa moda

L’abbigliamento sportivo fa parte a tutti gli effetti del nostro uso quotidiano. Ai giorni nostri ormai non è difficile trovare molte persone che vestono marche e prodotti in questione anche durante la settimana, non solo per avvenimenti prettamente sportivi. Una grande novità rispetto a diversi anni fa: insomma anche lo sport può fare moda. Certo, si sa, diverse e importanti sono le grandi case produttrici che in ogni parte del mondo sono presenti sul mercato e che riescono ad accattivarsi il favore dei clienti per il loro stile, la praticità, la qualità e la bellezza dei loro prodotti. E tra le diverse marche che campeggiano in questo tipo di mercato ce ne sono due made in Italy che hanno fatto della qualità e dell’affidabilità basi solide che hanno conquistato appunto clienti in tutto il mondo: parliamo di Fila e Diadora.

Diadora, ecco il lato sportivo e casual di chi indossa i suoi prodotti.

Diadora ti da la possibilità di mettere in bella mostra il tuo lato sportivo e casual, vera icona di sneaker qui da noi. Come accennato all’inizio la moda può fare rima benissimo con lo sport e questa grande marca lo dimostra grazie a diversi modelli che fanno tendenza sportwear grazie ai tanti abbinamenti cromatici adatti per qualsiasi circostanza. Il portale Stileo.it ci offre un ventaglio di modelli davvero interessante: dalle Flamingo 4 win bordeaux alle Gold Indoor rispettivamente a poco meno di 30€ ed a 50€; ancora dai modelli Playground a poco più di 30€ ai modelli da fitness e corsa. Ma Diadora non è solo calzature ma anche abbigliamento: interessanti e molto belle sono anche i Jacket a 40€, i pantaloni Cuff Pants a 20€ così come intrigante risulta essere pure la linea benessere con eau de toilette Blue pour Homme a meno di 10€. Immancabili sono poi gli zaini ed i marsupi così come un occhio di riguardo è stato riservato anche alle donne: brassière nero o colorato acquistabile ad un prezzo pari a 15€ circa.

Prodotti Fila, articoli adatti a tutte le esigenze e per tutte le età.

Non da meno risulta essere Fila, grande marca sempre attenta alle esigenze sportive della donna e dell’uomo. Anche in questo caso vale il discorso fatto in precedenza, dalle calzature all’abbigliamento per trovare articoli sportivi di un certo livello frutto dell’esperienza di una casa che da diversi anni incarna le voglie del vestire in un certo modo ed in determinate attività, insomma possiamo senza dubbio dire che Fila riesce a soddisfare tutti. Ancora Stileo ci offre diverse e bellissime opportunità come le scarpe: sneakers basse o modelli più alti, colorate, accattivanti a diversi prezzi, così come belli sono capispalla e racket a 100€ e 50€. Le donne poi hanno la possibilità di scegliere tra diversi articoli di lingerie, orologi e benessere insieme a tanti profumi, immancabili in questo caso per dare un ulteriore tocco di classe. Anche i bambini possono trovare un’ampia possibilità di scelta, Fila ha riservato anche per loro prodotti di qualità: t-shirt, giacche, felpe e pantaloni per le esigenze dei più piccoli dai 20€ ai 50€.