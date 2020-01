Roma. Centri Formazione professionale: fino al 31 gennaio le iscrizioni

Sono in corso le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2020/2021. Fino alle 20.00 di venerdì 31 gennaio 2020, è possibile inoltrare la domanda di iscrizione per gli alunni che devono frequentare le prime classi della scuola secondaria di II grado.

L’iscrizione si effettua attraverso il sito del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – MIUR (http://www.iscrizioni.istruzione.it/). I Centri di Formazione Professionale (C.F.P.) di Roma Capitale sono gratuiti e consentono ai ragazzi dai 14 ai 18 anni di completare l’obbligo scolastico e formativo mentre si preparano al lavoro: i corsi, di durata triennale, coniugano le conoscenze scolastiche di base con l’attività pratica e alternano attività d’aula ad esperienze di tirocinio in azienda.

Presso i C.F.P. di Roma Capitale è possibile iscriversi a corsi nei seguenti settori:

Benessere (Estetista e Acconciatore)

Servizi di Promozione ed Accoglienza

Elettrico

Informatico

Grafico Ipermediale

Riparazione Veicoli a Motore (meccanico auto)

Impianti Termoidraulici

Ristorazione (preparazione pasti)

Al termine del corso viene rilasciato l’Attestato di Qualifica Professionale, riconosciuto in Italia e valido in Europa, che consente di inserirsi nel mondo del lavoro o di proseguire gli studi attraverso un quarto anno di diploma professionale (Sistema Duale) o attraverso il reinserimento nel percorso scolastico tradizionale.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente i Centri:

C.F.P. Simonetta Tosi

Via Alessandro Volta n. 43

momentaneamente trasferito

in via Luigi Montuori n. 5

tel. 06671077801

segreteria.cfptosi@comune.roma.it

Garbatella

C.F.P. Aldo e Lella Fabrizi

Via Sergio Tofano, 90

tel. 0645510031

segreteria.cfpfabrizi@comune.roma.it

Vigne Nuove Montesacro

C.F.P. Teresa Gullace

Via delle Fragole, 30

tel. 062302002

segreteria.cfpgullace@comune.roma.it

Centocelle / Alessandrino

C.F.P. Sant’ Antonio

Via Casilina, 1312

momentaneamente trasferito

presso CFP Teresa Gullace

Via delle Fragole, 30

tel. 062302002

segreteria.cfpsantantonio@comune.roma.it

Centocelle / Alessandrino

C.F.P. Luigi Petroselli

Via Gela, 72

tel. 067028370

segreteria.cfplpetroselli@comune.roma.it

Appio / Tuscolano

C.F.P. Ernesto Nathan

Via Vincenzo Ugo Taby, 30

tel. 0645553204 – 05

segreteria.cfpnathan@comune.roma.it

Torrino / Tor di Valle

C.F.P. Pier Paolo Pasolini

Via Domenico Baffigo, 143

tel. 065614942

segreteria.cfppasolini@comune.roma.it

Lido di Ostia

C.F.P. Nicoletta Campanella

Via Marino Mazzacurati, 76

tel. 0665671845

segreteria.cfpcampanella@comune.roma.it

Portuense / Corviale

C.F.P. Enzo Baldoni

Via Decio Azzolino, 15

tel. 066146504

segreteria.cfpebaldoni@comune.roma.it

Torrevecchia / Primavalle