Cuneo. Due cantieri in frazione Roata Rossi

In questi giorni la frazione di Roata Rossi vedrà l’avviarsi di due cantieri, quello per la costruzione di un nuovo tratto di marciapiede in Via Antica di Busca (lunghezza 40 metri circa) e quello per la realizzazione della nuova strada di collegamento tra Via Parco Robinson e Via dei Giardini a Roata Rossi.

Questo secondo intervento permetterà il congiungimento di due tratti di strada da tempo separati da una proprietà privata. La carreggiata, larga 7 metri, sarà divisa in due corsie e, dal lato abitato della frazione, verrà affiancata da un marciapiede per permettere il transito dei pedoni in sicurezza. Il nuovo tratto di strada sarà completato dall’impianto di illuminazione pubblica e da un attraversamento pedonale rialzato al fine di prevenire una eccessiva velocità di transito dei veicoli

“Una risposta concreta ad alcune esigenze evidenziate dal Comitato che cambieranno sostanzialmente la mobilità della frazione” commenta l’Assessore con delega ai Quartieri e alle Frazioni Luca Serale.