La Juve è in fuga: campionato nel segno di Cristiano Ronaldo

La Juventus di Sarri approfitta del pari dell’Inter per allungare a +4. Il merito è di Cristiano Ronaldo che schianta il Parma 2-1 con una doppietta e consente alla Vecchia Signora di tentare la prima fuga.

I ritmi sono bassi, però quando c’è Cristiano tutto può cambiare. E’ lui a risvegliare una gara soporifera poco prima dell’intervallo con un destro che per Sepe diventa imparabile, complice anche la deviazione di Darmian. Per il lusitano, a segno per la settima gara consecutiva, è il gol numero 15 in campionato (17 in totale).

Madama parte subito forte e prende un altro palo con Danilo, ma così non è. Il Parma dopo 10’ pareggia con un colpo di testa di Cornelius, entrato al posto dello zoppicante Inglese subito dopo il vantaggio di Ronaldo. L’1-1 risveglia i padroni di casa. Da una delle azioni più belle della partita nasce la doppietta di Cr7: apertura di Pjanic per Dybala che confeziona l’assist per il diagonale letale di Cristiano.

Ma la Juventus continua a soffrire quando il Parma s’affaccia in area. Nel finale c’è spazio prima per Higuain e per il tridente pesante, poi per Douglas Costa (al posto di Dybala), ma sono gli ospiti a inseguire fino all’ultimo il pari. Il fischio finale è liberatorio. La Juve soffre ma vola a +4 sull’Inter.