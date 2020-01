Neive. Terremoto di magnitudo 3.1: tantissime le chiamate ai vigili del fuoco

Brusco risveglio nella zona tra Albese e Astigiano. Una scossa di terremoto di 3.1 è stata distintamente avvertita dalla popolazione. Non ci sono stati feriti o danni ma sono state tantissime le chiamate ricevute dai vigili del fuoco. Alle 6.22 prima si è sentito il forte boato e poi, pochi secondi dopo, la terra ha iniziato a tremare.

L’epicentro del sisma è stato localizzato tra Neive (Cuneo) e Coazzolo (Asti). Una scossa che è stata avvertita in tutte le Langhe e in un pezzo di Monferrato e in buona parte dell’Albese. Per l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia si è trattato di un sisma di magnitudo 3.1 sulla Scala Richter a una profondità di 12 km.

“Lo spavento è stato tanto ma la situazione è sotto controllo e la vita cittadina continuerà a scorrere normale” spiega il sindaco di Neive Annalisa Ghella. “I vigili del fuoco non hanno compiuto interventi. C’è un muro pericolante nel centro storico del paese e sono andata di persona ad accertarmi che non ci fossero pericoli”.