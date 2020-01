Biella. Il Ministro Azzolina ospite per la Notte del liceo Classico Sella

E’ stata ospite d’eccezione per la “Notte del liceo Classico” di Biella Lucia Azzolina. Il Ministro ha scelto di visitare il “G. e Q. Sella”. La serata si è svolta nello stesso momento (dalle 18 alle 24) in quasi 500 licei Classici di tutta Italia.

“Ho partecipato alla Notte Nazionale del Liceo Classico a Biella G.e Q. Sella” racconta Luzia Azzolina. “Ringrazio questa comunità scolastica per avermi invitata. Ho passato momenti bellissimi. Soprattutto ho potuto apprezzare il grande lavoro messo in piedi dai docenti e dai ragazzi dell’istituto. Ogni classe ha organizzato spettacoli teatrali differenti. Gli studenti hanno interpretato, nelle loro aule, i classici della letteratura e i grandi della scienza, l’evoluzione della figura della donna nella storia. Davvero una progettazione bellissima. Dobbiamo essere fieri della nostra scuola. E di iniziative come questa, che ha coinvolto 436 Licei Classici in tutta Italia, con migliaia di giovani impegnati a promuovere insieme la cultura classica e umanistica”.

“Quando da studentessa leggevo i classici, come Platone o Aristotele, mi apparivano davvero molto attuali nel loro pensiero. E in questa Notte del Liceo Classico abbiamo riscoperto tutti insieme la modernità del loro pensiero”.