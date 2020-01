Cresce il gioco online: lo svago passa sempre di più dai device

Il gioco online continua a crescere. A spingere verso il web sono diversi fattori. Per concedersi dello svago oggi basta infatti usare il computer o un altro device. Sono sempre di più coloro che ritengono i casino online più interessanti dei pari terresti. Ciò vale sia in Italia sia nel resto del Mondo. Si tratta di un fenomeno globale che include anche Stati come la Svizzera notoriamente riconosciuta come la patria delle case da gioco. Eppure cercando in rete alla voce “casino online svizzera” si comprende quanto crescente sia anche oltreconfine l’interesse verso il gioco online.

Case da gioco fisiche e casinò online

Sempre più players preferiscono quindi il gioco digitale. Basta guardare ai fatturati delle case da gioco fisiche per comprendere come si registri una flessione. Invece le piattaforme di gambling hanno fatturati in costante incremento. Il cambiamento non esclude nessuno, dall’Italia alla Svizzera, ed è legato a molteplici fattori.

Molti giocatori apprezzano la comodità del giocare online. Con il gioco online in effetti si può usare un device qualsiasi, anche e soprattutto in mobilità, per svagarsi in qualunque luogo. E’ sufficiente disporre di uno smartphone e di un tablet connessi ad una rete internet. Inoltre le piattaforme di gambling offrono l’opportunità di testare ed usare giochi sempre differenti. In aggiunta per gli utenti ci sono bonus e promozioni che permettono in molti casi di fare delle giocate gratuite senza deposito, sempre chiaramente soggette a specifiche condizioni che variano in base al casinò online.

La sicurezza del gioco online

Non tutti i casino online offrono le medesime proposte ma soprattutto non tutti sono regolamentati e sicuri. Da diversi anni lo Stato ha promosso interventi per regolamentare il gioco d’azzardo, non solo terrestre, ma anche online. Sono state imposte sia regole sia controlli piuttosto severi, che assicurano la certezza di effettuare transazioni di denaro sicure e di non mettere a rischio i propri dati personali e la privacy.

Sta alla piattaforma online sensibilizzare l’utente a giocare in maniera responsabile ma anche al giocatore ricordare che bisogna giocare soltanto su portale di gambling affidabili e mai dimenticare che si tratta di un gioco e il divertimento deve essere sempre ed esclusivamente sano.

I casino fisici: prospettive

Oggi i casinò terrestri in Italia come in Svizzera attraversano una fase di transizione ma rimangono tra le preferenze di chi ama il gioco. Seguendo il trend attuale i casino fisici sempre di più andranno verso l’integrazione con il mondo del web per dare risposte alla maggioranza dei giocatori che si riversa online. Non è sempre possibile per il giocatore trovare il tempo per andare in un casinò fisico. Inoltre ci sono da aggiungere i costi per gli spostamenti e anche per alloggiare. Con le piattaforme online invece non bisogna spostarsi dall’ufficio o da casa. I giocatori, infatti, approfittano di pause e di momenti di relax per svagarsi con i giochi proposti dai casino online.

I casino online propongono giochi sempre più accattivanti nella grafica, nelle musiche e nell’ambientazione. Molti players che prima preferivano il mondo patinato dei casinò terrestri hanno cambiato abitudini. Sono tutti elementi che vanno a favore del mondo online e che gli operatori fisici stanno valutando guardando sempre di più anche loro al web.