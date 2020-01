Sempre più aziende italiane sono interessate ad essere presenti su Tik Tok

Sempre più aziende in Italia sono interessate a contenuti creativi elaborati su Tik Tok. Su questa nuova piattaforma infatti sono nati e cresciuti dei veri e propri influencer. I loro profili TikTok sono popolarissimi soprattutto tra i giovanissimi. La fascia d’età compresa tra i 18 e i 20 anni è quella più interessata ad annoverarsi tra i TikToker. La popolarità crescente di questo social (che arriva dalla Cina) ha spinto tante imprese ad affidarsi a piattaforme affidabili come Visibility Reseller per accrescere la propria presenza sul social media del momento.

E’ possibile anche comprare followers Tik Tok chiaramente seguendo delle linee guida e delle strategie mirate. Sono in crescita esponenziale gli utenti che stanno usando la piattaforma cinese di video sharing. Sono milioni i download sull’App Store e Google Play. I giovani ne apprezzano la facilità di utilizzo. Con pochi click in effetti si possono registrare, modificare e condividere piccoli video divertenti. Basta scaricare l’app per smartphone e creare un video. Si può modificare il proprio profilo e cercare gli amici e seguire i loro video. In modo piuttosto intuitivo si possono apportare modifiche al video inserendo delle modalità di filtri e anche delle canzoni di fondo.

Le aziende che sono interessate ad ottenere visibilità su questo nuovo social possono comprare followers Tik Tok, naturalmente da portali affidabili che mettono a disposizione utenti reali, quindi verificati ed interessati a specifiche tematiche. Oltre a comprare follower per Instagram e Facebook ora è possibile farlo con Tik Tok. Grazie a questa strategia, una volta creato l’account, si può generare una plataea di utenti a cui iniziare a mostrare i video creati. Di conseguenza si ottengono visualizzazioni e like.

Acquistare followers Tik Tok è consigliato dagli esperti di marketing digitale anche quando il profilo è rimasto fermo. Infatti se non si pubblicano contenuti l’account inevitabilmente perde pubblico. In questo caso per riacquistarlo basta acquisirlo sul momento.

“Il nostro consiglio non è mai quello di buttarsi e fare ordini molto grossi” suggerisce Visibility Reseller sul proprio blog. “Spesso fare ordini troppo grossi (ad esempio 100 000 fan Tik Tok) potrebbe essere controproducente! Perché? Beh, semplice, tutti i tuoi amici potrebbero notare un incremento drastico dei tuoi followers e iniziare ad insospettirsi. Diciamo che è molto utile comprare followers Tik Tok ma è anche conveniente non far notare un incremento cosi ampio di followers, altrimenti potresti perdere di credibilità”.

Soprattutto se si tratta del profilo aziendale o di un brand è importante evitare che i prodotti possano iniziare a perdere di credibilità e quindi di fiducia nella clientela. Adottando strategie mirate e scadenzate nel tempo si ottengono buoni risultati.