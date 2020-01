Come girare il mondo in crociera in soli 5 mesi

Viaggiare è senza dubbio un piacere, ma spesso costa davvero tanta fatica riuscire ad organizzarsi da soli. Scegliere la destinazione, le date di partenza, i servizi, le cose da vedere e da fare, richiede un impegno non da poco. Oltre che costi non indifferenti. Per evitare di far dilagare questo problema, si sono diffusi sempre di più i viaggi di gruppo.

Questi non sono altro che viaggi già organizzati che vengono vissuti in compagnia di altre persone. Questo è possibile anche per quanto riguarda le crociere. Anzi, per chi ha intenzione di girare il mondo in nave si possono trovare delle incredibili opportunità per fare non una vacanza qualsiasi ma il viaggio della vita in compagnia dei propri amici prendendo parte a viaggi organizzati in crociera che possono durare anche fino a 5 mesi!

Condividere l’esperienza di viaggi di gruppo anche in crociera è qualcosa di quasi intimo ed introspettivo. Visitando tutti i paesi che la crociera prevede, si possono osservare insieme nuove bellezze, conoscere nuove culture lasciandosi trasportare dagli splendori dei nuovi paesi che si visitano. Il tutto non da soli, ma in compagnia di persone che condividono la tua stessa passione e amore per il viaggio in quanto tale.

Inoltre, scegliendo di viaggiare in gruppo si ha la possibilità di risparmiare sulle spese di viaggio che, in una crociera intorno al mondo di 5 mesi sono piuttosto elevate. In linea di massima, infatti, queste vacanze sono strutturate in modo tale da ottimizzare al massimo le spese pur mantenendo standard qualitativi molto elevati. La differenza, se vogliamo, la fa proprio il numero di persone. Spostamenti, pernottamenti e visite nei luoghi di interesse sono prenotate per più persone riducendo in maniera sensibile il costo. Singolarmente, quindi, si traduce in un forte risparmio senza dover rinunciare a nulla.

Questi sono tutti i vantaggi che ti permetteranno di godere a pieno dell’esperienza di una crociera intorno al mondo di quasi metà anno.

Potrai quindi salpare sfruttando le offerte di questi viaggi organizzati alla scoperta del mondo via mare.

Infatti, quello che per secoli è stato un desiderio dell’uomo oggi è diventato un viaggio a bordo di navi dotate di tutti i comfort, con gastronomia di qualità e ogni genere di intrattenimento, che lascia però spazio all’esplorazione e all’avventura.

Chi è il passeggero tipo che circumnaviga il pianeta?

Il passeggero medio che si appresta a questo tipo di spedizione è solitamente un uomo/donna dall’età media di 67 anni anche se, negli ultimi anni, l’età media sta tendendo a diminuire.

Solitamente viene intrapreso questo viaggio per festeggiare la pensione, magari, appunto, in un viaggio di gruppo. Ma per altri, giovani e di mezza età, si tratta di una pausa dal quotidiano o un sogno da far avverare prima possibile.

Spesa e durata media del viaggio intorno al mondo

Per quanto riguarda la spesa media per passeggero per il 2020 sarà di 15.790 euro, ma c’è chi arriverà anche a 26.520.

Il prezzo, come abbiamo detto in precedenza, potrebbe anche essere inferiore nel caso in cui si decida di organizzare dei viaggi di gruppo.

In media i crocieristi delle World Cruise nel 2020 navigheranno per 104 giorni raggiungendo 34 porti, 16 nazioni e almeno tre continenti. Ma sono previste anche crociere che durano fino a 140 notti, come quella a bordo di Silver Whisper, nave della flotta Silversea, che parte da Fort Lauderdale per raggiungere Stati Uniti, Porto Rico, Barbados, Guyana francese, Brasile, Uruguay, Argentina, Isole Falkland, Cile, Isole Pircairn, Polinesia Francese, Isole Cook, Tonga, Isole Fiji, Vanuatu, Nuova Caledonia, Australia, Indonesia, Singapore, Thailandia, Sri Lanka, India, Oman, Giordania, Egitto, Italia, Spagna, Portogallo, Irlanda, Gran Bretagna, Norvegia, Olanda.