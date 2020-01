Firenze. In arrivo nuovi marciapiedi tra via delle Cinque Vie e via Duca di Calabria

Arrivano i marciapiedi in via Fortini tra via delle Cinque Vie e via Duca di Calabria. È quanto prevede il progetto definitivo di riqualificazione e messa in sicurezza approvato dalla giunta comunale. “Questo progetto, nonostante riguardi un tratto tutto sommato ridotto di viabilità, è particolarmente rilevante perché dà una risposta importante al tema della sicurezza, in particolare quella dei pedoni” sottolinea l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti.

“Oltre alla realizzazione del marciapiede in un tratto dove sostanzialmente mancava, saranno migliorati in termini di visibilità gli attraversamenti pedonali e grazie, a una serie di interventi sulla sede stradale, verrà scoraggiata l’eccessiva velocità”. Nel merito del progetto, il tratto interessato è quello compreso tra via delle Cinque Vie e via Duca di Calabria, circa 400 metri a senso unico in direzione uscita città e dove, a fronte di numerose abitazioni, è presente solo un breve tratto di marciapiede. Obiettivo del progetto aumentare le condizioni di sicurezza dei pedoni che devono percorrere la strada per raggiungere le fermate Ataf o le proprie auto realizzando nuovi tratti di marciapiede e migliorando la percezione degli attraversamenti pedonali attraverso la segnaletica, l’uso di materiali maggiormente visibili, l’installazione di lampioni con lampade a led dotati di segnalatori intermittenti per segnalare la presenza di pedoni.

Tra gli effetti positivi anche il miglioramento della visibilità in ingresso su via Fortini dagli accessi carrabili e la riduzione della velocità dei veicoli in transito grazie anche alla realizzazione di tratti canalizzati che ridurranno leggermente la sezione stradale. Per quanto riguarda i lavori, il progetto prevede oltre alla realizzazione del marciapiede il rifacimento del manto stradale esistente e l’adeguamento dell’impianto di illuminazione pubblica per migliorare la visibilità di attraversamenti pedonali e incroci. Il costo complessivo è pari a poco più di 131mila euro.