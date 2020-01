Villa San Giovanni. Giuseppe Bellantone ucciso a fucilate dal fratello Antonino

Dramma familiare a Villa San Giovanni. In località Ferrito, a seguito di una lite per dissidi di vicinato e confini di terreni, Antonino Bellantone, 74 anni, ha aggredito i propri tre fratelli.

Antonino ha esploso diversi colpi d’arma da fuoco con fucile da caccia. Nella circostanza, un fratello, Giuseppe Bellantone, 81 anni, è stato colpito mortalmente ed è morto sul posto per la gravità delle ferite riportate.

L'omicida è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Villa San Giovanni intervenuti sul posto.