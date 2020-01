Firenze. Il Teatro di Rifredi vince il premio Ubu

“Esprimo le più sincere congratulazioni e la più profonda soddisfazione per la città e la comunità artistica fiorentina per il risultato raggiunto dal teatro di Rifredi, a testimonianza che un teatro di quartiere non è e non deve essere inteso come realtà periferica ma è capace di dialogare con il mondo del teatro a livello italiano e internazionale”. Lo afferma l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi.

Il presidente della Fondazione del Teatro della Toscana fa riferimento al premio Ubu – sezione progetti speciali – vinto dalla compagnia di Rifredi Pupi e Fresedde e ritirato dal regista Angelo Savelli. “A Rifredi abbiamo un luogo – aggiunge Sacchi – che è riuscito in questi anni a creare un contesto di autorevolezza e straordinaria capacità artistica e ha portato a Firenze alcuni dei più interessanti protagonisti della scena teatrale contemporanea”.

“Sono sicuro che questo prestigioso riconoscimento aggiungerà nuova linfa ed entusiasmo per progetti e stagioni sempre più ricche, dinamiche e di successo”. Conclude l’assessore.