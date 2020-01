Cambia il codice della strada: nel mirino cellulari e alta velocità

Novità per gli automobilisti. Cambia ancora il codice della strada. Nel mirino cellulari e alta velocità. Tra le nuove norme per la sicurezza in votazione alla Camera c’è un inasprimento delle multe per chi guida con lo smartphone. Si passa da 422 a 1697 euro. E inoltre la sospensione della patente sino a tre mesi in caso di recidiva. La guida con il cellulare in mano in effetti che risulta, insieme all’alta velocità, la principale causa di incidenti.

Viene poi introdotto l’obbligo di cinture di sicurezza per gli scuolabus, a partire dal 2024. Ma non sono le uniche novità. Viene introdotta la distanza di sicurezza laterale di 1,5 metri quando si supera una bicicletta. Il testo contiene poi alcune misure pensate per la sicurezza stradale nelle città. Per esempio l’istituzione da parte dei Comuni delle Zone scolastiche, vale a dire le strade intorno alle scuole in cui limitare la velocità a 30 chilometri orari, almeno durante gli orari di entrata ed uscita.

Introdotta anche la possibilità di attraversamenti pedonali rialzati ad altezza marciapiede, con conseguente rallentamento delle auto. Ma anche la possibilità per i Comuni di fare uso delle bande sonore sulle strade per far rallentare la velocità. È stata invece respinta la proposta firmata dall’intero gruppo della Lega di elevare da 130 a 150 il limite nelle autostrade a tre corsie.